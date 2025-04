Russell ne travaille pas d’une manière ’différente’ cette année

George Russell n’écoute pas les rumeurs sur son sujet ou les commentaires le concernant. Le pilote Mercedes F1 veut continuer à progresser et devenir meilleur au fil des années et des courses, et il pense y parvenir depuis qu’il est dans son équipe actuelle, et encore plus depuis l’an dernier.

"Personnellement, j’ai l’impression d’avancer de mon côté" a déclaré Russell. "Je ne pense pas que mes performances se soient améliorées massivement depuis l’année dernière, je pense que j’étais à un très bon niveau tout au long de la fin de l’année dernière, probablement à partir d’Austin."

"Bien sûr, quand on est coéquipier d’un septuple champion du monde, on a toujours un combat à mener, semaine après semaine. Ce n’était pas simple, mais je ne pense pas que ma façon de travailler soit différente de celle de l’année dernière."

Le Britannique sent qu’il peut encore progresser dans de nombreux domaines : "Je pilote au mieux de mes capacités et j’ai l’impression de devenir plus fort chaque saison - et je pense qu’il y a encore beaucoup de place pour que je m’améliore."

"J’ai l’impression que je ne suis pas encore au sommet de ma forme, et cela m’excite beaucoup, parce que je vois encore des domaines d’amélioration qui sont tout à fait réalisables, et qui, j’en suis persuadé, apporteront de la performance à mon jeu."