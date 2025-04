Deux perles rares en F1 ? Mekies encense Hadjar et Tsunoda

Pour le moment, le début de saison de Racing Bulls ressemble à des occasions manquées. La voiture est étonnamment véloce, mais à part lors du sprint en Chine, la stratégie ou les conditions météo ont empêché Isack Hadjar ou Yuki Tsunoda de marquer les points qu’ils méritaient.

Le verre à moitié plein : c’est ce que Laurent Mekies, le directeur d’écurie, veut retenir avant le Grand Prix du Japon ce week-end. Car oui, cette Racing Bulls est plus rapide que prévu, au point de mener le milieu de grille parfois.

« Vous savez, nous ne tenons plus rien pour acquis aujourd’hui. La voiture était rapide à Melbourne et en Chine, ce qui est bon signe. Mais derrière les quatre meilleures équipes, le peloton est extrêmement serré : entre la 5e et la 10e place du championnat constructeurs, les écarts sont minimes. »

« Nous pensons donc que nous serons encore dans cette lutte ce week-end. Saurons-nous mener ce groupe, comme nous l’avons fait en qualifications à Melbourne et à Shanghai ? Il est trop tôt pour le dire. Nous avançons pas à pas. Nous devons chaque fois batailler. Voyons où cela nous mène. Pour l’instant, il nous manque encore la capacité à convertir ce rythme en points, donc nous essayons d’avoir un week-end fluide. »

Laurent Mekies va-t-il adresser un coup de gueule à ses stratèges, qui ont clairement été défaillants lors de ces deux premiers Grands Prix, après en particulier le déboire total de la stratégie à Shanghai sous la pluie ?

« Tout d’abord, oui – nous avons clairement reconnu avoir commis deux erreurs critiques en deux courses. C’est douloureux, mais nous avons appris à la dure. Cela nous a obligés à revoir nos processus, à revoir notre chaîne de prise de décision dans ce type de situations. »

« Bien sûr, on fait une analyse approfondie et on s’assure qu’un véritable plan d’action en découle. Nous avons apporté des changements à notre processus pour les courses suivantes. Cela ne veut pas dire que tout va s’améliorer d’un coup, mais avec le niveau de compétitivité de la voiture et de l’opposition, nous mettons un grand accent sur ces aspects. »

Mekies tresse les louanges d’Hadjar et de Yuki Tsunoda

Autre bonne nouvelle pour Racing Bulls : le rythme d’Hadjar. Le Français, après la désillusion de son crash derrière la voiture de sécurité à Melbourne, a livré une performance spectaculaire en Chine, attirant les louanges du Docteur Marko.

« Je pense qu’il a été remarquable, vraiment » confirme son directeur d’écurie Laurent Mekies au sujet de son compatriote.

« Pour être juste avec Isack, il n’avait eu qu’une journée d’essais sur le sec en F1 avant de faire les tests à Bahreïn. Puis un jour et demi plus tard, il était à Melbourne. »

« Si l’on prend cela en compte et que l’on regarde ce qu’il a accompli là-bas – à un demi-dixième de la Q3 – c’était un très bon début. Ensuite, il a eu la douche froide avec ce qui s’est passé pendant le tour de formation, mais il a rebondi immédiatement. Il est allé en Chine, un circuit qu’il ne connaissait pas, et il a qualifié la voiture en 7e place. »

« Cela en dit long sur le niveau de ces jeunes pilotes. Isack fait un travail formidable, même s’il reste discret en ce moment à cause de toute l’attention portée sur Yuki et Liam. Mais la vérité, c’est que la vitesse pure est indéniablement là, et nous avons hâte d’entamer ce chemin de développement avec lui. Comme nous l’avons vu pour d’autres très bons rookies, ce point de départ est fantastique, et nous verrons jusqu’où il peut aller. »

Laurent Mekies a donc en effet un nouveau pilote à gérer ce week-end, puisque Lawson a remplacé Yuki Tsunoda suite au jeu de chaises musicales.

Mekies voit-il Yuki Tsunoda réussir là où Lawson a échoué chez Red Bull ?

« On pense souvent que les pilotes ne progressent que sur le plan de la maturité – dans leur calme et leur capacité d’analyse – mais dans le cas de Yuki, on a vu une évolution à 360°. Il est plus calme, plus mature, ses retours techniques se sont énormément améliorés. »

« Et tout cela se traduit en performance : sa vitesse naturelle, dès qu’il monte dans la voiture, est plus élevée. En combinant tout cela, on transforme un jeune pilote en leader d’équipe, et c’est exactement le rôle qu’il a pris dès le début de la saison. C’est un exemple impressionnant d’amélioration totale, et cela ne vient évidemment pas sans effort. On sent à quel point il est concentré et travailleur. »

Qu’est-ce qui impressionne le plus Mekies au sujet de Yuki Tsunoda ?

« Il est capable d’arriver sur un week-end de course et, du premier tour des essais libres au dernier tour du Grand Prix, d’enchaîner un week-end sans aucune erreur. Bien sûr, nous ne sommes pas assez rapides pour que cela saute aux yeux de tout le monde, mais nous avons vu des week-ends, des qualifs ou des courses qu’il a exécutés sous une pression énorme. »

« Prenez Melbourne : il met la voiture en 5e place dans le sec, c’est sa meilleure qualif à ce jour. Prenez le Sprint en Chine : il finit P6 en résistant à des voitures plus rapides derrière, sans faire une seule erreur. Ce que vous voyez hors de la voiture se traduit très concrètement lorsqu’il est dans la voiture. »