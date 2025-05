Leclerc veut discuter des consignes tendues entre Ferrari, Hamilton et lui

Charles Leclerc n’était pas vraiment à l’aise à l’arrivée du Grand Prix de Miami, avec encore un cafouillage à la radio de l’équipe à propos d’échanges de positions en course.

Les Ferrari ont fini loin des McLaren, à une minute environ, et c’est un Monégasque frustré qui s’est présenté au micro de Canal+.

Interrogé sur les consignes d’équipe qui semblaient tendues, il répond :

"Je ne sais pas ce que Lewis demandait, mais je ne lui en veux absolument pas. L’objectif pour nous deux est de maximiser le résultat. Je pense qu’il n’y a pas eu assez de discussion pour moi avant l’échange car j’essayais de garder mes pneus et je l’ai fait tout de suite."

"Ca n’a pas forcément payé mais c’est comme ça... on finit à une minute, c’est difficile mais il y a des choses dont on va discuter avec l’équipe. On ne peut que progresser mais il faut qu’on soit meilleurs que ça, car ce n’est pas beau, un week-end comme ça."

Hamilton s’est plaint à la radio d’un "mauvais travail d’équipe". Leclerc valide-t-il cette affirmation ?

"Je ne sais pas quel était son point de vue ou sa situation. La première fois qu’on m’a demandé d’échanger je l’ai fait 100 mètres plus tard."

"Ce n’est pas pour dire qu’il ne l’a pas fait, mais je l’ai fait dès que ça m’a été demandé, ça n’a pas traîné de mon côté. Mais je ne sais pas quelles ont été les discussions entre l’équipe et lui avant ça. Je pense qu’on a fait ce qui nous a été demandé, mais il va falloir qu’on regarde tout ça."