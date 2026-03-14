Russell bat les Ferrari pour gagner le Sprint F1 en Chine

Pour débuter cette deuxième journée du Grand Prix de Chine, les pilotes et équipes vont devoir faire face au premier Sprint de la saison, qui arrive évidemment très tôt dans un contexte de découverte d’un nouveau règlement totalement revu sur le plan technique.

Compte tenu de ce contexte, les équipes vont évidemment avoir du travail pour optimiser la gestion de l’énergie sur le circuit de Shanghai, mais la cours de 100 kilomètres permet aux ingénieurs d’avoir une mise en pratique concrète du règlement et de son utilisation sur cette piste avant la course.

Mercedes F1 a encore dominé la séance chronométrée, et George Russell a signé la pole position pour le Sprint devant son équipier Andrea Kimi Antonelli. Derrière McLaren a réussi à se hisser au niveau de Ferrari et occuper le côté propre de la piste.

Ainsi, Lando Norris est troisième devant Lewis Hamilton, tandis qu’Oscar Piastri devance Charles Leclerc en troisième ligne. Pierre Gasly est un impressionnant septième devant Max Verstappen, Oliver Bearman et Isack Hadjar, Red Bull constituant une des déceptions de ce Sprint Shootout.

Nico Hülkenberg est 11e devant Esteban Ocon, puis Liam Lawson et Gabriel Bortoleto. Arvid Lindblad et Franco Colapinto sont en huitième ligne devant les Williams (Carlos Sainz puis Alex Albon), les Aston Martin (Fernando Alonso devant Lance Stroll), et les Cadillac (Valtteri Bottas et Sergio Pérez).

3h30 : Mais cette symétrie de fond de grille est finalement perturbée, puisque Williams a fait des changements sur la suspension de la FW48 d’Albon, qui part donc des stands.

3h32 : L’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite n’est pas encore officielle, mais elle pourrait intervenir dans les prochaines heures.

3h39 : Si le Règlement Technique n’est pas parfait, les équipes ne veulent pas de décision rapide pour le changer. Elles demandent ainsi d’attendre plusieurs courses avant de valider des modifications.

3h45 : De même, et malgré l’inquiétude des pilotes après un accident évité de peu à Melbourne, ils se veulent rassurants quant au danger généré par les départs difficiles pour diverses équipes.

3h53 : La température de la piste est toujours fraiche, comme hier en essais libres, avec 18 degrés, tandis que l’air est à 15 degrés.

3h58 : Hadjar s’élance en pneus tendres, Lawson et Alonso en gommes dures, et le reste du peloton en mediums.

3h59 : Ferrari peut-elle refaire le hold up au départ ? Andrew Shovlin, l’ingénieur de piste en chef de Mercedes, a expliqué que l’équipe a travaillé sur "la gestion de l’énergie lors du tour de formation".

Départ : Très bon départ de Russell tandis qu’Antonelli rate encore son départ ! Norris est deuxième mais Hamilton l’attaque, et derrière, Leclerc passe Piastri. Gasly et Bearman ont aussi dépassé Antonelli.

Tour 1 : Hamilton attaque Russell et passe en tête du Sprint, mais le pilote Mercedes repasse ! Les deux pilotes sont au coude à coude alors que Lindblad a fait un tête-à-queue et que Hadjar a abîmé sa voiture ! Verstappen est 15e.

Tour 2 : Hamilton reprend la main à Russell dans le premier virage, et Leclerc a passé Norris. Antonelli est de retour en sixième place derrière les McLaren. Hadjar est neuvième devant Lawson.

Tour 3 : Meilleur tour pour Hamilton en 1’37"473, il reste en tête et Leclerc revient sur Russell ! Hadjar a passé Gasly et Verstappen est 14e. Hülkenberg est en difficulté entre les Aston Martin. Hadjar et Antonelli sont sous enquête pour leur touchette. Et Russell repasse en tête !

Tour 4 : Russell signe le meilleur tour en 1’36"852 mais Hamilton le repasse ! Leclerc est dans leur sillage et les McLaren sont décrochées. Elles doivent faire face à Antonelli. Ce dernier passe mais Piastri le reprend !

Tour 5 : Russell tente un déploiement dans la ligne droite de départ et passe en tête, mais Hamilton réplique ! Leclerc n’est pas loin tandis que Piastri est sous la menace d’Antonelli. Verstappen est 13e, et Lawson a passé Gasly.

Tour 6 : Russell reprend la tête et Leclerc tente d’attaquer Hamilton, en vain ! Norris est à 2 secondes et Piastri à 1"5 mais Antonelli n’arrive pas à le passer. Bearman et Hadjar sont pour l’instant dans le top 8, synonyme de points. Hamilton se fait décrocher et Leclerc le menace maintenant. Antonelli dépasse Piastri.

Tour 7 : Russell signe le meilleur tour en 1’36"715 et porte son avance à plus d’une seconde sur Hamilton, qui a toujours Leclerc à une demi-seconde derrière lui. Norris est à 1"8 de la Ferrari et il a 1"1 d’avance sur Antonelli, qui décroche déjà Piastri. Et Antonelli écope de 10 secondes de pénalité pour avoir percuté Hadjar au premier tour !

Tour 8 : Russell a 2 secondes d’avance sur Leclerc qui se défait de Hamilton ! Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’36"485, et l’Italien essaie d’assurer la sixième place, ce qui devrait être faisable puisqu’il a déjà 11 secondes de marge sur Bearman, septième.

Tour 9 : Russell creuse l’écart, et Hamilton attaque Leclerc ! Il passe, mais le Monégasque reprend son bien au prix d’une lutte acharnée. Leclerc s’est plaint du manque de place laissé par Hamilton dans le virage 2 et assume l’avoir serré dans la courbe suivante. Cela profite à Antonelli, qui revient à moins d’une seconde. Lawson a dépassé Hadjar.

Tour 10 : L’écart est stable entre Russell et Leclerc, Hamilton est à plus d’une seconde de son équipier et il voit Antonelli l’attaquer. Les pilotes McLaren assurent derrière. Et Lawson dépasse Bearman pour la septième place !

Tour 11 : Russell frôle les 4 secondes d’avance, et Hamilton est à 1"6 de Leclerc. Antonelli attaque enfin la Ferrari et prend la troisième place, mais il sait qu’il est condamné à reperdre cette place avec sa pénalité. Norris et Piastri sont toujours derrière, et Lawson décroche Bearman.

Tour 12 : Antonelli est déjà remonté sur Leclerc et va attaquer le Monégasque. Sans sa pénalité, l’Italien aurait facilement visé la deuxième position. Racing Bulls appelle Lindblad pour le faire abandonner. Gasly a repassé Hadjar.

Tour 13 : Russell a 4"7 d’avance sur Leclerc, et Antonelli est collé à la Ferrari ! Hamilton est décroché, tout comme les McLaren. Et Bottas est au ralenti avec un problème, il rentre au stand, mais c’est surtout Hülkenberg qui est à l’arrêt en piste, également avec un problème !

Tour 14 : La Safety Car est déployée, et les pilotes rentrent au stand ! Le Sprint va être relancé, et Antonelli est passé devant Hamilton avant la Safety Car, mais il va devoir faire sa pénalité. Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Hadjar, Colapinto, Albon, Stroll et Pérez sont passés par les stands. Lawson, Bearman, Gasly, Ocon, Sainz, Bortoleto et Alonso sont restés en piste.

Tour 15 : Russell est en tête devant Leclerc et Norris, qui a réussi à dépasser Hamilton dans les stands. Lawson est cinquième devant Bearman, Antonelli et Piastri. Gasly suit devant Ocon, Sainz, Bortoleto, Alonso, Verstappen, Colapinto, Albon, Hadjar, Stroll et Pérez.

Tour 16 : L’Audi de Hülkenberg est en train d’être évacuée. Antonelli va peut-être pouvoir tenter de remonter dans le top 5 voire mieux, alors qu’on devrait repartir pour 3 tours. Un replay montre que Sainz a failli harponner Ocon. La voiture de sécurité va rentrer, la course va repartir pour 3 tours !

Tour 17 : Leclerc a glissé à l’accélération et Russell s’envole déjà en tête ! Piastri dépasse Antonelli, qui raté son départ, puis Bearman ! Verstappen a déjà dépassé plusieurs voitures, et Piastri se défait de Lawson, il est cinquième ! Antonelli dépasse Bearman.

Tour 18 : Russell signe le meilleur tour en 1’35"506, mais Leclerc reste à une seconde. Hamilton a repassé Norris qui reste dans son sillage. Piastri suit devant Antonelli, qui dépasse Lawson et se plaint que Piastri l’a dépassé trop tôt à la relance. Pérez prend une pénalité pour un non-respect de la procédure sous Safety Car. Piastri rend la place à Antonelli, mais un peu tard.

Dernier tour : Leclerc signe le meilleur tour en 1’34"753, mais il ne revient pas vraiment sur Russell. Hamilton est troisième devant Norris te Antonelli, puis Piastri, Lawson et Bearman. Verstappen prend la neuvième place au début du tour !

Arrivée : Russell résiste à un beau dernier tour de Leclerc pour aller chercher la victoire du Sprint, devant les Ferrari du Monégasque et de Hamilton, qui signent donc un double podium sur ce Sprint.

Norris est quatrième devant Antonelli et Piastri, puis Lawson et Bearman, qui a retenu Verstappen pour 3 dixièmes, empêchant le Néerlandais de marquer un point. Ocon suit devant Gasly, Sainz, Bortoleto, Colapinto et Hadjar, devant Albon, Alonso, Stroll et Pérez.