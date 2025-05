Verstappen n’a ’aucune idée’ de comment la RB21 va se comporter à Monaco

Max Verstappen reste prudent quant à ses chances de gagner à Monaco ce week-end.

Même si le pilote Red Bull a réussir à surpasser les McLaren à Imola et que des évolutions importantes sont arrivées sur sa RB21, rien ne garantit que cela suffira pour être à l’aise à Monaco, un circuit où sa monoplace n’a pas brillé l’an dernier.

Ce jeudi, dans le paddock, il a confié ses espoirs et ses craintes pour ce week-end.

"Eh bien, si on prend la moyenne de Miami et d’Imola, je ne pense pas que nous soyons si bons. Il faut donc rester calmes. Imola a été un très bon week-end pour nous – je dis week-end parce que vendredi n’était pas bon. Il faut juste continuer à mieux comprendre notre voiture, à savoir ce que nous voulons en termes de réglages. C’est un circuit très différent. Si l’on regarde la saison jusqu’à présent, nous n’avons été vraiment compétitifs que dans les virages rapides. Monaco n’est pas un circuit rapide. Je suis un peu plus réservé pour ce week-end. Même avec la meilleure voiture, réussir les qualifications ici est très difficile. Il faut voir ce qui se passe demain et travailler à partir de là. Je n’ai aucune idée de notre classement. Historiquement, nous n’avons pas été particulièrement bons sur les circuits urbains lents. J’espère que nous pourrons changer un peu cela, mais je n’en sais rien."

Et comment réussir ces qualifications ?

"Je suppose que cela dépend aussi un peu de votre position sur la grille. N’est-ce pas ? Je dirais que si vous êtes en queue de peloton, il faut attaquer à fond en Q1 pour essayer de passer. Voyons donc d’abord où nous nous situons sur la grille. Mais bon, Monaco est un circuit particulier où il faut attaquer, mais la piste est aussi très difficile, même en qualifications. Il faut donc être sur le départ au bon moment. Et bien sûr, le trafic peut être problématique en Q1 – il y a beaucoup de voitures en piste. La frontière est toujours mince entre ce que l’on est prêt à risquer et le fait de rester dans un bon rythme. Au final, le rythme est une grande partie de la situation, car sur une piste normale, c’est un peu plus simple. L’adhérence est bonne, on a de l’espace, on est assez à l’aise. Mais ici, je ne pense pas qu’on se sente jamais vraiment à l’aise. On est toujours à la limite. Alors, pendant les qualifications, il faut suivre la piste, trouver le bon rythme. S’assurer que la voiture est à son goût, que le pneu est dans la bonne fourchette. Tout cela paraît facile, mais ce n’est malheureusement pas si simple. Et avec le composé C6 actuel, je n’ai aucune idée de sa réaction ici non plus. C’est quelque chose que nous devons tous comprendre – tous les pilotes, toutes les équipes."

En 2024, il se plaignait beaucoup d’une voiture qui sautait partout, comme un kart. La RB21 a-t-elle progressé dans ce domaine ?

"Oui. Je ne sais pas vraiment. On le saura demain. Mais c’est vrai que ce n’est généralement pas notre point fort. On verra. Je n’ai aucune idée de sa réaction."