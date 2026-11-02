Rosberg charge Leclerc : ’c’est toujours sa faute’, Vasseur doit agir

La bataille entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc au départ du Grand Prix de Mexico continue de faire réagir. Après les critiques formulées par les deux pilotes Ferrari à l’issue de la course, Nico Rosberg estime que Frédéric Vasseur doit désormais intervenir pour éviter que leurs affrontements ne dégénèrent. Le champion du monde 2016, qui connaît particulièrement bien les tensions susceptibles d’apparaître entre deux coéquipiers après sa rivalité avec Hamilton chez Mercedes, juge que Leclerc a dépassé les limites dans les premiers virages. Il réclame des règles de conduite claires avant que les deux pilotes ne décident de régler leurs différends directement en piste.

Le Grand Prix de Mexico a laissé un goût amer à Ferrari, malgré une nouvelle démonstration de compétitivité. Alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton se sont retrouvés à lutter pour la tête de la course dans les premiers virages, leur affrontement a finalement profité à Max Verstappen, qui s’est imposé devant le septuple champion du monde.

Les deux pilotes de la Scuderia se sont livrés une bataille particulièrement intense dans les quatre premiers virages de l’Autódromo Hermanos Rodríguez. Leclerc a notamment coupé la chicane pour prendre l’avantage sur son coéquipier, tandis que Hamilton est également sorti large au virage 4, permettant à Verstappen de passer devant lui.

Après l’arrivée, les deux hommes se sont mutuellement renvoyé la responsabilité de cet épisode. Hamilton a notamment estimé que l’attitude de Leclerc avait coûté à Ferrari la possibilité de réaliser un doublé.

Le Britannique a demandé des discussions sérieuses au sein de l’équipe, prévenant que d’autres affrontements étaient inévitables si aucune mesure n’était prise pour clarifier les règles entre les deux pilotes. Leclerc a lui répondu qu’il avait le droit de jouer la victoire, même si cela supposait batailler contre son équipier.

Une position que ne partage pas Nico Rosberg, et l’ancien pilote Mercedes se montre même particulièrement critique envers Leclerc. Le champion du monde 2016 estime que le Monégasque porte la responsabilité principale de l’incident survenu au départ.

Rosberg établit notamment un parallèle avec les tensions déjà apparues entre les deux pilotes Ferrari lors du Grand Prix d’Italie à Monza.

"Ce qui est intéressant, c’est que c’est toujours la faute de Charles, n’est-ce pas ? Ce n’est jamais la faute de Lewis. Lors des deux dernières fois, à Monza, c’était Charles, et ici, c’était Charles," a déclaré Rosberg.

L’Allemand connaît particulièrement bien les difficultés liées à la cohabitation de deux pilotes ambitieux au sein d’une même équipe.

Entre 2013 et 2016, il avait lui-même livré une lutte particulièrement intense face à Hamilton chez Mercedes, avec plusieurs épisodes de tension qui avaient nécessité des interventions de la direction.

Cette expérience le pousse aujourd’hui à réclamer une réaction rapide de Frédéric Vasseur, avant que les relations entre Hamilton et Leclerc ne se détériorent davantage.

Pour Rosberg, le principal problème réside dans l’absence de consignes suffisamment précises concernant les limites que les deux pilotes sont autorisés à franchir lorsqu’ils se retrouvent en lutte directe. Hamilton avait déjà évoqué cette question avant le départ du Grand Prix de Mexico, regrettant que les discussions réclamées précédemment n’aient pas abouti à un cadre plus clair.

"Vraiment, Fred Vasseur doit commencer à agir," a insisté Rosberg.

"Encore une fois, comme Lewis l’a dit avant la course, il n’y a eu aucune discussion. Je parle de règles de conduite claires pour les affrontements entre les deux pilotes. Il faut que cela se fasse, sinon les choses vont continuer de cette manière."

Selon lui, le danger apparaît lorsque les pilotes estiment qu’ils doivent eux-mêmes faire respecter leurs intérêts.

"Cela devient vraiment problématique lorsque les pilotes prennent les choses en main, ignorent ce qui a pu être discuté et décident simplement de régler leurs comptes en piste en poussant l’autre hors de leur chemin."

"Cela peut arriver très rapidement et, d’une certaine manière, c’est déjà en train de se produire."

Rosberg ne limite toutefois pas ses critiques à la manœuvre ayant permis à Leclerc de prendre l’avantage en coupant la chicane.

L’Allemand considère que le Monégasque avait déjà adopté un comportement excessivement agressif quelques instants auparavant, lors du premier affrontement direct entre les deux Ferrari.

"Lors du premier affrontement roue contre roue qu’ils ont eu aux virages 2 et 3, Charles rebondissait sur le vibreur en direction de Lewis, il ne tenait pas sa trajectoire. Il aurait pu aller le taper. Donc, dès ce moment-là, Charles en faisait déjà trop."