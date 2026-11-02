Le ton monte chez Ferrari : Hamilton accuse Leclerc d’avoir une mentalité du ’ça passe ou ça casse’

Lewis Hamilton a vivement critiqué l’attitude de Charles Leclerc après le Grand Prix de Mexico, estimant que son coéquipier avait adopté une mentalité de "ça passe ou ça casse" dans leur bataille pour la tête de la course. Deuxième derrière Max Verstappen, le septuple champion du monde considère que Ferrari a laissé échapper une victoire, voire un doublé, en raison de leur affrontement dans les premiers virages. Le Britannique réclame désormais des discussions sérieuses en interne, regrettant que les intérêts de la Scuderia n’aient pas été suffisamment pris en compte.

Le Grand Prix de Mexico a laissé un goût particulièrement amer à Lewis Hamilton. Parti de la pole position, le Britannique avait conservé l’avantage dans les premiers mètres avant de se retrouver engagé dans une bataille intense avec Charles Leclerc, troisième sur la grille.

Les deux Ferrari se sont affrontées dans les quatre premiers virages, jusqu’à ce que le Monégasque coupe la deuxième chicane et prenne la tête de la course en quittant la piste.

Les commissaires ont ensuite infligé cinq secondes de pénalité à Leclerc pour avoir tiré un avantage de cette sortie de piste. Une sanction purgée lors de son arrêt au stand, qui a permis à Max Verstappen de prendre les commandes du Grand Prix.

Le Néerlandais s’est finalement imposé, tandis que Hamilton a terminé deuxième après avoir dépassé Leclerc lors du deuxième départ, consécutif au drapeau rouge provoqué par le violent accident de Valtteri Bottas.

Leclerc a pris la quatrième place, laissant Ferrari avec un résultat que Hamilton considère très inférieur à ce qu’elle aurait pu obtenir.

Déjà mécontent à la radio pendant la course, notamment de la pénalité de cinq secondes infligée à son coéquipier, le Britannique a estimé après l’arrivée que la Scuderia devait avoir des "discussions sérieuses en interne" pour éviter de nouveaux incidents.

Hamilton dénonce la mentalité du tout ou rien de Leclerc

Interrogé en conférence de presse sur la manière dont deux coéquipiers devraient se battre lorsqu’une victoire est en jeu, Hamilton a établi un parallèle avec les affrontements entre Leclerc et Carlos Sainz, qu’il observait lorsqu’il pilotait encore pour Mercedes.

Le septuple champion du monde estime avoir déjà vu Ferrari perdre des occasions de meilleurs résultats parce que ses pilotes se concentraient davantage sur leur duel que sur leurs adversaires.

"Avant de rejoindre cette équipe, lorsque j’étais chez Mercedes, j’ai observé et assisté aux échanges entre Charles et Carlos Sainz pendant plusieurs courses, où ils se battaient tellement entre eux que le pilote devant eux finissait simplement par s’échapper, alors qu’ils avaient le rythme pour gagner la course."

Pour Hamilton, la situation devient particulièrement problématique lorsque la victoire est directement en jeu, comme cela a été le cas à Mexico.

Le Britannique, qui dispute sa deuxième saison chez Ferrari aux côtés de Leclerc, considère que le problème ne relève pas de l’expérience ou de l’âge de son coéquipier, mais de son approche de la compétition.

"Mais c’est une chose lorsque cela se produit pour les quatrième et cinquième places, et c’en est une autre lorsque cela concerne les première et deuxième places et que vous perdez la victoire. C’est considérable. Il a 28 ans, donc je ne pense pas que ce soit une question d’âge. Je pense que c’est une question de mentalité, c’est ’ça passe ou ça casse’. Comme si c’était : ’Soit je gagne, soit aucun de nous deux ne gagne’, et cela ne devrait pas être comme ça."

Hamilton a pris l’exemple de leur précédente confrontation à Silverstone pour expliquer l’attitude qu’il estime nécessaire entre deux pilotes d’une même équipe. Selon lui, il aurait pu adopter une approche beaucoup plus agressive face à Leclerc, mais avait préféré préserver les intérêts de Ferrari.

"Nous aurions dû réaliser ce doublé, parce que cela reste une bonne sensation. À Silverstone, j’aurais pu me lancer dans une attaque kamikaze contre lui, l’accrocher et nous faire perdre la victoire, mais au lieu de cela, nous avons terminé premier et troisième. Personnellement, je suis heureux que l’équipe ait pu vivre cela. Mais j’espère que nous allons travailler pour instaurer de meilleures relations de travail à l’avenir."

« Nous aurions facilement pu terminer premier et deuxième »

Hamilton estime que Ferrari possédait la performance nécessaire pour s’imposer à Mexico. Il a terminé à moins d’une seconde de Verstappen, mais considère que le résultat final a été largement déterminé par les événements du premier tour.

"Pendant la course, j’ai absolument tout donné," a-t-il déclaré. "Malheureusement, la course s’est perdue dans les premiers virages et c’est dommage, parce que nous aurions facilement pu terminer premier et deuxième dans cette course si nous avions travaillé ensemble en tant qu’équipe."

Interrogé sur les éventuelles consignes établies avant le départ, particulièrement important à Mexico en raison de la très longue ligne droite menant au premier virage, Hamilton a révélé qu’aucune discussion spécifique n’avait eu lieu entre les pilotes.

Il regrette cette absence de cadre, d’autant qu’il avait déjà soulevé la question des règles d’engagement après le Grand Prix d’Italie à Monza.

"Nous ne nous sommes pas assis ensemble pour en discuter avant la course. Encore une fois, c’est quelque chose que j’ai déjà évoqué par le passé, mais il n’y a aucun problème à se battre contre son coéquipier tant que cela ne se fait pas au détriment des points de l’équipe et de ses chances d’obtenir un résultat."

"Au bout du compte, l’équipe doit passer en premier et aujourd’hui, nous avons perdu la victoire pour l’équipe, nous avons perdu des points, j’ai perdu la deuxième place au championnat et c’est vraiment dommage."

Le Britannique a insisté sur les conséquences de cette occasion manquée pour les employés de Maranello, les partenaires et les supporters de la Scuderia.

"Cela affecte tellement de personnes à l’usine. Heureusement, nous avons quand même marqué des points, ce qui nous permet de conserver la deuxième place au championnat constructeurs, mais cela touche les gens qui fournissent tout ce travail acharné, ainsi que les tifosi. Ce n’était donc pas une bonne chose."

"Il faut clairement en discuter, c’est certain, mais nous le ferons en privé et nous verrons ce que nous pouvons faire."

Hamilton a également été interrogé sur sa réaction lorsque Leclerc n’a pas ralenti pour lui restituer la position après avoir quitté la piste.

Mais le Britannique considère qu’à ce moment-là, le mal était déjà fait : Verstappen avait profité de la situation et Ferrari avait perdu une occasion de contrôler la course.

Il a ensuite élargi sa réponse aux difficultés de dépassement rencontrées avec les unités de puissance 2026, notamment à cause des limitations de vitesse imposées par les profils de déploiement de l’énergie électrique.

"À quel point ai-je été surpris ? À ce moment-là, cela n’avait même plus d’importance. Nous avions laissé passer Max, et la course était terminée à partir de là. On ne peut pas dépasser ici. Je pense que c’est quelque chose sur lequel la FIA doit travailler, parce que c’est vraiment mauvais. Je suis sûr que ces gars seraient d’accord."

"Nous avons cette limitation en bout de ligne droite qui fait qu’on ne peut pas dépasser une certaine vitesse, donc tout le monde se suit. C’est complètement absurde lorsque vous êtes derrière et que vous disposez d’un peu plus de puissance grâce à l’aspiration. Vous devriez pouvoir dépasser cette limite pour avoir une chance de doubler. Le moteur peut aller plus vite. C’est simplement qu’ils ont mis en place ces limitations absurdes."

"Je veux dire, je pense que c’est probablement le pire réglage de profil moteur qu’on ait jamais eu dans ce sport, et cela ne favorise pas de belles courses. Donc aujourd’hui, vous n’avez probablement pas vu beaucoup de dépassements, malheureusement, à cause de cela."

Au-delà de la gestion de l’énergie, Hamilton considère que les caractéristiques du circuit mexicain compliquent également les possibilités de dépassement. L’altitude élevée réduit la densité de l’air, tandis que les réglages aérodynamiques rendent difficile le suivi d’une autre monoplace.

"Évidemment, les départs étaient amusants, mais c’est un circuit où il est très difficile de suivre une autre voiture avec l’air raréfié et le faible appui aérodynamique. J’ai tout donné pour essayer de me rapprocher de Max, mais peut-être qu’il faudrait... Je ne sais pas s’ils doivent modifier le dernier virage parce qu’il est tellement rapide. Je ne sais pas. Il pourrait peut-être y avoir une modification du circuit pour nous permettre d’avoir des courses un peu meilleures. Mais le fait que tout le monde soit confronté à cela cette année réduit encore davantage les possibilités de dépassement."

"Quelque chose doit changer" chez Ferrari

La question des relations entre Hamilton et Leclerc a ensuite été de nouveau abordée, notamment à la lumière des discussions réclamées par le Britannique après Monza.

Hamilton avait alors demandé à Ferrari d’établir des règles d’engagement écrites pour mieux encadrer les affrontements entre ses pilotes.

À Mexico, il a reconnu ne pas encore savoir comment aborder les discussions à venir, tant sa frustration était importante.

"Je ne sais pas ce qui doit se passer maintenant, ni comment nous allons discuter des choses lorsque nous rentrerons. Je ne suis pas vraiment certain de la manière dont je veux aborder cela. Bien sûr, les frustrations sont celles d’aujourd’hui. Je suis heureux parce que ce gars vient de remporter le championnat, donc je suis vraiment partagé : d’un côté, je suis heureux, et de l’autre, je suis vraiment furieux."

Hamilton est revenu une dernière fois sur la situation du premier tour, estimant que Ferrari aurait dû privilégier la conservation de ses deux premières positions plutôt que de risquer de perdre la tête de la course.

"Nous avons perdu des points précieux et nous avons travaillé tellement dur en tant qu’équipe. Nous aurions facilement pu réaliser un doublé aujourd’hui. Vraiment, nous avions le rythme pour cela. Nous arrivions au virage 4 en première et deuxième positions. Si nous avions simplement conservé nos positions, je pense que tout aurait pu se passer pendant la course."

Le Britannique a directement reproché à son coéquipier d’avoir agi contre les intérêts collectifs de Ferrari, tout en confirmant sa volonté de régler le différend loin des médias.

"Mais lorsque votre coéquipier agit contre vous et que vous perdez ensuite des positions comme cela, c’est vraiment difficile. Nous allons donc simplement en parler en privé, et cela ne vaut pas vraiment la peine d’en dire beaucoup plus. Nous n’avons pas de règles d’engagement, et je ne sais pas si cela changerait quoi que ce soit du côté de Charles. Nous devons simplement trouver une solution, mais quelque chose doit changer, c’est certain."

Ces déclarations rejoignent la colère exprimée par Frédéric Vasseur après la course. Le directeur de Ferrari a lui aussi dénoncé une victoire gâchée et annoncé son intention de discuter avec les deux pilotes, sans toutefois désigner Leclerc comme seul responsable de l’incident.

Un hommage appuyé à Antonelli et à son ancienne équipe Mercedes

Malgré son mécontentement, Hamilton a terminé sa conférence de presse sur une note beaucoup plus positive en rendant hommage à Kimi Antonelli, devenu champion du monde à seulement 20 ans.

Le Britannique a rappelé avoir connu le jeune Italien lorsqu’il évoluait encore chez Mercedes, avant de lui laisser sa place au sein de l’équipe allemande à son départ pour Ferrari.

Il a notamment évoqué les souvenirs de son travail avec son ancien ingénieur Peter Bonnington, surnommé Bono, ainsi qu’avec Andrew Shovlin et les autres membres de Mercedes.

"Voir le parcours de Kimi, revoir une image de lui sur la grille, avec moi en arrière-plan lorsque j’étais dans les bureaux de Mercedes, en train de travailler avec Bono, Shov et toute l’équipe... Puis laisser un mot sur mon mur pour lui, dans la pièce qu’il allait récupérer après mon départ. Le voir ensuite s’épanouir, faire tout cela avec le sourire, avec autant d’humilité et d’élégance, c’est vraiment formidable à voir."

Le podium de Mexico a également permis à Hamilton de retrouver plusieurs anciens collaborateurs, avec lesquels il avait remporté six de ses sept titres mondiaux.

"Être là-haut avec lui aujourd’hui... Tout d’abord, revoir l’équipe, recevoir une grosse accolade de Bono et retrouver tous mes anciens collègues, j’étais tellement heureux pour eux."

Hamilton estime que Mercedes mérite pleinement son succès après le travail accompli cette saison. Il a également salué la famille Antonelli, très présente aux côtés du nouveau champion du monde.

"Ils font un travail phénoménal et ils méritent le championnat cette année. Et voir aussi la famille de Kimi, qui est toujours là, c’est vraiment, vraiment touchant."

Enfin, le septuple champion du monde a souligné le caractère particulier de ce podium partagé avec Verstappen et Antonelli.

"Et puis, être sur le podium avec deux champions du monde, c’est vraiment génial. Je pense que c’est un moment que je n’oublierai jamais, et je suis reconnaissant d’avoir pu en faire partie."