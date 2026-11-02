Leclerc répond à Hamilton et refuse de porter seul la responsabilité de la victoire perdue

Charles Leclerc a tenu à relativiser sa bataille avec Lewis Hamilton au premier tour du Grand Prix de Mexico, malgré la colère exprimée par son coéquipier après l’arrivée. Alors que le Britannique réclame des discussions sérieuses en interne, estimant que Ferrari a laissé échapper une victoire et un possible doublé, le Monégasque considère que leur affrontement était normal compte tenu de l’enjeu. Il reconnaît une erreur commune au virage 4, mais estime que les deux pilotes ont simplement repoussé les limites dans leur lutte pour la tête. Leclerc confirme néanmoins que des explications auront lieu au sein de la Scuderia.

La tension reste palpable chez Ferrari après le Grand Prix de Mexico. Parti de la pole position, Lewis Hamilton espérait convertir la performance de la Scuderia en victoire, mais sa bataille avec Charles Leclerc, troisième sur la grille, a bouleversé le déroulement de la course dès les premiers virages.

Les deux pilotes se sont affrontés dans le premier enchaînement du circuit de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, avant de quitter la piste aux virages 4 et 5 alors qu’ils se disputaient la tête.

Leclerc a conservé sa position, mais les commissaires lui ont ensuite infligé une pénalité de cinq secondes pour avoir tiré un avantage de sa sortie de piste. Max Verstappen a profité de la situation pour prendre l’avantage et finalement remporter la course, tandis que Hamilton a terminé deuxième et Leclerc quatrième.

Après l’arrivée, Hamilton a vivement critiqué l’approche de son coéquipier, estimant que Ferrari avait perdu une victoire et qu’il fallait désormais organiser des discussions sérieuses à huis clos. Le Britannique a même fait monter le ton encore plus durement lors de la conférence de presse officielle qui réunit les trois premiers, accusant Leclerc d’avoir une mentalité du type "ça passe ou ça casse".

Leclerc ne partage toutefois pas cette lecture des événements.

Interrogé sur la colère de son coéquipier, le Monégasque a confirmé que les deux pilotes reviendraient sur leur affrontement, tout en soulignant que Hamilton avait lui aussi adopté une approche particulièrement agressive.

"Nous allons évidemment en parler. Je ne sais pas s’il était vraiment très mécontent de ce que j’ai fait, parce que j’ai eu le sentiment que ce qu’il a fait était également vraiment à la limite."

"Je pense qu’il était peut-être davantage en colère contre l’ensemble de la situation, la manière dont elle a été gérée aux virages 4 et 5, avec la pénalité, etc. C’est quelque chose dont nous allons parler, c’est certain."

Pour Leclerc, il est logique que deux pilotes engagés dans une lutte pour la première place prennent davantage de risques et se laissent très peu de marge.

Il estime que les événements du premier tour ne devraient donc pas susciter autant de débats, d’autant qu’aucun contact n’a eu lieu entre les deux Ferrari.

"Je veux dire, nous nous battions pour la victoire, donc évidemment, il allait rester très peu de marge, aussi bien de son côté que du mien."

"Au final, nous avons tous les deux commis une erreur à l’approche du virage 4. Ce n’est pas comme si nous nous étions touchés. Nous avons tous les deux tiré tout droit, et cela a donné à Max l’occasion de nous dépasser."

Le Monégasque considère que l’intensité de leur bataille était prévisible compte tenu de l’enjeu. Il assume notamment son agressivité dans les trois premiers virages, où il avait trouvé une ouverture pour attaquer.

"Je ne pense pas que cela devrait faire autant parler. Bien sûr, c’était serré. Les virages 1, 2 et 3 ont été très disputés, mais je m’y attendais dans une bataille pour la tête. Aux virages 1 et 2, il y avait un espace et, lorsque vous vous battez pour une victoire, je tenterai toujours ma chance."

Concernant la sortie de piste qui lui a valu cinq secondes de pénalité, Leclerc estime que les deux Ferrari ont abordé le freinage avec trop d’ambition.

Selon lui, Hamilton a retardé son freinage autant que possible, tout comme lui, ce qui les a empêchés de négocier correctement le virage.

"Pour les virages 4 et 5, j’ai freiné aussi tard que possible et je suppose que Lewis a fait la même chose, et nous n’avons réussi ni l’un ni l’autre à prendre le virage. Nous avons donc tous les deux commis une erreur."

"J’ai payé avec une pénalité. Ensuite, on peut débattre pour savoir si elle était suffisante ou non, et Lewis, lui, en a payé le prix à la sortie du virage 5 face à Max."

Le pilote Ferrari a également expliqué pourquoi il n’avait pas immédiatement rendu sa position à Hamilton après avoir quitté la piste.

"À ce moment-là, dans ma tête, il était question de rendre la position, mais Lewis s’est ensuite fait dépasser par Max et je me suis dit que cela valait la peine d’attendre un peu pour voir ce qui allait se passer, parce que la situation était très confuse."

Leclerc a donc sollicité son équipe à la radio avant de décider de conserver sa position en piste.

"J’ai posé la question à la radio, mais j’ai conservé ma position."

Des discussions à venir chez Ferrari

Malgré son désaccord avec Hamilton sur la gravité de l’incident, Leclerc ne cherche pas à éviter les explications.

Le Britannique avait déjà demandé l’établissement de règles d’engagement après le Grand Prix d’Italie à Monza. À Mexico, il a de nouveau estimé que les intérêts de Ferrari devaient passer avant les ambitions individuelles de ses pilotes.

Hamilton a notamment reproché à son coéquipier une mentalité ’tout ou rien’, considérant que leur bataille avait compromis une victoire qui semblait à la portée de la Scuderia.

Leclerc maintient pour sa part que les deux pilotes ont commis une erreur et qu’un duel aussi serré était normal lorsqu’une victoire était en jeu. Il admet néanmoins que les premiers tours ont probablement été particulièrement difficiles à accepter pour Hamilton.

"Je suis sûr que Lewis a vraiment détesté ces premiers tours, et nous allons en discuter."

Frédéric Vasseur a lui aussi exprimé un très fort mécontentement inhabituel après l’arrivée, estimant que Ferrari avait laissé échapper une occasion majeure, tout en annonçant son intention de discuter avec les deux hommes. La direction de Ferrari devra désormais tenter d’apaiser les tensions entre ses pilotes après un Grand Prix qui a laissé un sentiment de gâchis au sein de l’équipe.