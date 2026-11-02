Mercedes F1 ’a toujours cru’ en Antonelli, Wolff raconte ’un moment particulier’

Mercedes F1 a retrouvé le sommet de la Formule 1 hier au Grand Prix du Mexique, avec le titre mondial de Kimi Antonelli. Il s’agit de la première couronne pilotes de l’équipe depuis 2020, alors que le titre mondial des constructeurs, le premier depuis 2021, tend désormais les bras à l’équipe de Brackley. Mais c’est évidemment le pilote italien qui était au centre de toutes les attentions ce dimanche.

Toto Wolff, directeur de l’équipe, est revenu longuement sur l’accomplissement d’un pilote qui a été signé par Mercedes à 15 ans, et qui a fait une ascension exceptionnelle pour devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire.

"Ce que Kimi a accompli est extraordinaire. Devenir champion du monde de Formule 1 à 20 ans, et ce dès sa deuxième saison, constitue une performance remarquable. Mais ce qui me rend le plus fier, ce ne sont ni les records ni les statistiques ; c’est le chemin qu’il a parcouru pour en arriver là" a déclaré Wolff.

"L’an dernier, il a traversé des moments difficiles. Certains se demandaient s’il était prêt pour la Formule 1 et s’il méritait sa place chez Mercedes. Nous avons toujours cru en son talent, convaincus que ces épreuves le rendraient plus fort. Voir la manière dont il a réagi cette saison, la confiance qu’il a su bâtir et le niveau de performance qu’il affiche désormais est extrêmement gratifiant."

"Il a fait preuve, une fois de plus, d’une grande maturité lors de la course. Il a parfaitement géré son premier relais, a su rester patient lorsque le drapeau rouge a annulé l’avantage qu’il s’était construit, puis a porté son attaque au moment opportun après la relance. Réaliser une telle performance alors qu’un titre mondial était en jeu en dit long sur lui."

"Il faut également saluer George. Une fois de plus, nous ne lui avons pas offert les conditions nécessaires pour démontrer tout son potentiel. Un problème de déploiement d’énergie au départ a immédiatement compromis sa course."

"Malgré cet incident et la pénalité qui a suivi, il a continué à se battre pour finalement franchir la ligne d’arrivée en sixième position. Cette saison, il y a eu trop d’occasions où nous avons manqué à nos engagements envers George. Il méritait bien mieux de notre part. Sa contribution à nos succès cette année a été immense, et il ne faut pas l’oublier aujourd’hui."

"C’est un moment exceptionnel pour toute l’équipe, à Brackley comme à Brixworth, ainsi que pour tous ceux qui y sont associés. Un championnat ne se gagne jamais grâce à un seul individu. De nombreuses personnes ont apporté leur pierre à l’édifice, que ce soit sur les circuits ou au sein de nos usines."

"Elles peuvent toutes être extrêmement fières. Merci à Mercedes-AMG pour son soutien constant, à notre partenaire titre et technique Petronas, ainsi qu’à tous nos autres partenaires. Nous avons cru en Kimi depuis son plus jeune âge, et aujourd’hui, il est champion du monde de Formule 1. C’est un moment très particulier pour nous tous."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, a noté que la course d’Antonelli a été impressionnante pour aller chercher un podium qui lui a permis de célébrer avec un bon résultat son titre mondial. Il détaille aussi ce qui a coûté cher à Russell au fil de la journée.

"Félicitations à Kimi pour son premier titre de champion du monde. La course a été riche en rebondissements, mais il a très bien géré ses pneus tendres lors du premier relais, parvenant à les conserver pendant plus de 40 tours" a déclaré Shovlin.

"Cela nous a offert des options intéressantes pour la fin de course, même si l’apparition du drapeau rouge a rebattu les cartes, annulant ainsi l’avantage pneumatique que nous avions réussi à créer."

"Reparti en quatrième position, il a réalisé une superbe manœuvre sur Leclerc pour retrouver une place sur le podium, avant de mener une course parfaitement maîtrisée qui lui a permis de décrocher la troisième place et le titre."

"Il a réalisé une saison exceptionnelle, et sa gestion de la course, compte tenu des enjeux, témoigne une fois de plus des progrès qu’il a accomplis. C’est un exploit incroyable ; il peut être légitimement fier de lui."

"George a connu un après-midi difficile, sans que cela soit de son fait. Un problème de déploiement d’énergie lors de l’accélération vers le premier virage lui a fait perdre plusieurs positions, le plaçant d’emblée en difficulté."

"Il a ensuite dû remonter dans le trafic, une tâche rendue encore plus ardue par un contact avec Hadjar et la pénalité qui en a découlé. Il a su rester concentré, a affiché un bon rythme et a réussi à remonter jusqu’à la sixième place."

"C’est frustrant, car nous ne lui avons pas offert le début de course dont il avait besoin. C’est une responsabilité qui nous incombe, en tant qu’équipe. Nous avons beaucoup de pain sur la planche en vue du Brésil."

"Nous voulons ajouter le championnat des constructeurs au titre des pilotes, et nous savons que nous devrons être performants pour y parvenir. Nous allons profiter de cette journée, avant de nous tourner très rapidement vers la prochaine course."