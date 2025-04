Ferrari a dit ’non’ à une F40 noire pour la photo avec Hamilton

La première photo emblématique de Lewis Hamilton à Maranello, flanqué de la légendaire supercar F40, aurait été différente si le septuple champion du monde avait eu gain de cause.

La photo (ci-dessous), représentant l’ancien pilote Mercedes F1 en costume et pardessus noirs, a été « likée » sur le compte Instagram d’Hamilton un nombre impressionnant de 5,7 millions de fois.

"Je lui ai dit que ces photos qu’il avait prises étaient emblématiques," a admis Toto Wolff, son ancien directeur. "Elles étaient si bien réalisées, ce qui n’est pas surprenant avec Lewis."

Cependant il a été révélé que Hamilton a en fait demandé à Ferrari si la F40 pouvait être noire, et non pas dans son emblématique rouge écarlate. Hamilton souhaitait une F40 noire pour symboliser son engagement bien connu en faveur des initiatives de justice sociale, de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l’inclusion.

Mais bien que Ferrari ait pu disposer d’une F40 noire, l’écurie de Maranello a refusé. Non pas tant parce qu’une F40 n’était pas disponible dans le segment des voitures classiques, mais par principe.

Cette décision a été prise pour protéger l’héritage de Ferrari, mais aussi pour renforcer l’idée que, même si Hamilton est l’un des pilotes de Formule 1 les plus influents de tous les temps, l’écurie passe toujours en premier chez Ferrari.