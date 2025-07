Red Bull : la pression est sur Horner, Verstappen restera-t-il ?

L’avenir de Max Verstappen en Formule 1 pourrait bien faire la une cette semaine.

Red Bull a connu à la fois espoir et déception à Silverstone, le quadruple champion du monde ayant décroché la pole position avant de souffrir lors de la course du GP de Grande-Bretagne.

Le directeur d’équipe Christian Horner, en difficulté, a été aux premières loges de ces montagnes russes, avant un conseil d’administration qui s’annonce assez tendu.

Sans aucun doute, Horner devra désormais affronter la désapprobation des propriétaires de l’écurie, Mark Mateschitz et Chalerm Yooviddhya, à qui l’on aurait promis une avancée majeure avec les dernières améliorations de la voiture.

La presse néerlandaise affirme que Horner se bat à nouveau pour conserver son poste au sein de l’écurie, face à des problèmes sur la voiture mais aussi de technique et de personnel, et au risque que Verstappen ne parte chez Mercedes.

Le journaliste du Telegraaf, Erik van Haren, en général très bien tuyauté par le clan Verstappen, indique ainsi : "On remarque en coulisses que la pression sur Horner augmente."

Ralf Schumacher affirme avoir remarqué un changement d’attitude chez Verstappen récemment.

"Je pense qu’il a pris un peu plus de distance. Même si les qualifications ont été bonnes, il se rend de plus en plus compte que Red Bull n’est plus aussi performant. Et à Silverstone, il n’a rien voulu démentir. Cela lui passait au-dessus de la tête."

Les passionnés de simulation de course ont même remarqué que Verstappen s’était filmé au volant d’une Formule 1 virtuelle pendant le week-end de Silverstone, dans une Mercedes !

"Je n’avais pas remarqué cela," a insisté le Dr Helmut Marko.

"Mais pourquoi pas ? Dans la vraie vie, Max conduit indifféremment une Aston Martin, une Ferrari ou une Audi. Peu importe qu’il pilote également une Mercedes."

"Il pourrait être en pourparlers," a admis l’Autrichien. "Mais il n’y a pas de développements en cours."

Marko maintient sa position : Verstappen ne peut pas signer avec Mercedes pour 2026, car aucune clause de performance de son contrat actuel n’a été déclenchée.

"C’est tout à fait exact."

Marko pense qu’une dernière série d’améliorations de la voiture à Spa pourrait remettre Verstappen en lice pour la pole et la victoire.

"Oui mais le championnat du monde est terminé. Il n’y a plus qu’un duel entre (Lando) Norris et (Oscar) Piastri, et Norris a réalisé un retour impressionnant avec deux courses sensationnelles."