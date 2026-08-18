Gasly et son podium de Monaco : la FIA va devoir trancher une nouvelle fois, la Cour d’Appel va se réunir

L’affaire des pénalités infligées à Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco n’est toujours pas terminée et va connaître un nouvel épisode à Paris. La Cour d’appel internationale de la FIA examinera mardi prochain les recours déposés par McLaren et Red Bull contre la décision des commissaires d’annuler les deux pénalités de cinq secondes du Français, une décision qui avait également entraîné une modification du classement de la course et des points des championnats.

La prochaine audience de la Cour d’appel internationale de la FIA se tiendra ainsi à Paris dans le cadre du dossier ICA-2026-06-07-08-09, consacré aux recours déposés par McLaren et Red Bull Racing contre les décisions n°1 et n°2 des commissaires du Grand Prix de Monaco 2026, contenues dans le document 99 daté du 12 juin.

Le litige trouve son origine le 7 juin, jour de la course monégasque. Après avoir reçu les rapports du directeur de course, les commissaires avaient décidé d’infliger deux pénalités de cinq secondes à Pierre Gasly, alors engagé avec Alpine.

Le Français avait été sanctionné à deux reprises pour avoir dépassé la vitesse autorisée dans la voie des stands. Les relevés indiquaient des vitesses respectives de 60,1 km/h et 60,4 km/h, en infraction avec l’article B1.6.3a du règlement sportif 2026 de la FIA, section B.

Les deux sanctions avaient donc été appliquées au cours de la même épreuve, avant qu’Alpine ne décide de contester les décisions prises par les commissaires.

Le même jour, Alpine F1 avait déposé deux demandes de révision en vertu de l’article 14 du Code sportif international de la FIA, concernant les deux décisions prises à l’encontre de Gasly.

Cinq jours plus tard, le 12 juin, les commissaires ont finalement estimé qu’un élément nouveau, significatif et pertinent (la voie des stands avait été mal mesurée par la F1 et augmentait les vitesses relevées), qui n’était pas disponible au moment où les sanctions initiales avaient été prononcées, justifiait une réouverture du dossier.

Ils ont alors décidé d’annuler les deux pénalités de cinq secondes infligées à la voiture n°10.

Cette décision ne s’est toutefois pas limitée au seul cas de Gasly. Les commissaires ont également modifié le classement officiel du Grand Prix de Monaco, avant de recalculer les points attribués aux pilotes et aux équipes dans les championnats du monde.

C’est cette décision qui est désormais contestée par McLaren et Red Bull.

Une audience à huis clos à Paris

Le 16 juin, les deux équipes ont officiellement déposé un recours devant la Cour d’appel internationale contre les décisions prises par les commissaires le 12 juin. L’affaire sera examinée le mardi 25 août à partir de 9 heures, au siège de la FIA, place de la Concorde à Paris.

L’audience ne sera cependant pas accessible au public ni aux médias. La FIA précise que, sur décision du collège de juges et à la demande des parties concernées, la séance se déroulera à huis clos pour des raisons de confidentialité. Seules les personnes autorisées pourront y assister.

La décision sera publiée dans les meilleurs délais après l’audience, sans qu’une date précise de publication ait été communiquée.

Cette procédure pourrait donc encore modifier les conséquences sportives de l’affaire Gasly à Monaco, alors que les commissaires avaient initialement considéré les deux excès de vitesse comme suffisamment établis pour sanctionner le pilote Alpine. La Cour d’appel devra désormais déterminer si l’annulation de ces pénalités et les modifications qui en ont découlé doivent être confirmées.