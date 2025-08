Bortoleto ferait la une des journaux de la F1 s’il était anglais selon Alonso

L’ascension de Gabriel Bortoleto en Formule 1 s’est poursuivie en Hongrie, le débutant de Sauber ayant devancé une fois de plus Nico Hülkenberg en qualifications et en course.

Le champion de Formule 2 2024 s’est élancé septième et a terminé sixième au Hungaroring – deux records personnels – tandis que Hülkenberg s’est qualifié et a terminé 13e. C’était la troisième fois en quatre courses que Bortoleto s’élançait dans le top 10.

Qui aurait cru il y a un mois que le champion de Formule 2 exploserait ainsi ? Pour la troisième fois en quatre courses, Bortoleto s’est élancé du top 10 – son coéquipier Hülkenberg ne l’a jamais fait. Et à chaque fois, le Brésilien a rapporté de précieux points à Hinwil.

Bortoleto est géré par A14 Management, la structure de Fernando Alonso. Après le GP de Hongrie, Alonso a clairement exprimé son sentiment : "C’est le meilleur rookie de sa génération."

"S’il était anglais ou autre et qu’il terminait sixième pour Sauber, il ferait la une de tous les journaux de la F1."

Bortoleto et Hülkenberg sont déjà confirmés au sein de l’écurie Audi F1 pour 2026, mais les performances récentes semblent pencher en faveur du Brésilien.

Malgré un léger déficit en qualifications et en courses sur l’ensemble de la saison, Bortoleto s’est sans doute imposé comme un talent promis à un grand avenir lors des dernières courses.

Même l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, qui vit dans une grande ferme au Brésil et était présent dans le paddock hongrois, était satisfait.

Il a révélé son rôle personnel dans l’engagement de Bortoleto en F1.

"Je suis heureux que nous ayons pu aider la famille Bortoleto à intégrer la Formule 1. Ce garçon vaut son pesant d’or."