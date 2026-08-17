Ciblé par des menaces, Herbert fustige les supporters de Verstappen

Johnny Herbert a vivement répondu aux supporters néerlandais qui accusent les commentateurs britanniques de Formule 1 de favoriser Lewis Hamilton et, plus largement, les pilotes britanniques. L’ancien pilote et ex-commissaire de la FIA estime ces accusations "ridicules" rappelant qu’il est parfaitement naturel pour un média britannique de soutenir ses représentants, tout en affirmant que cela n’empêche pas une analyse objective.

Triple vainqueur en Grand Prix, Johnny Herbert avait été écarté de son rôle de commissaire de la FIA avant le début de la saison dernière, après avoir notamment critiqué Max Verstappen dans les médias.

Commissaire depuis 2010, le Britannique avait été au cœur des discussions lors du Grand Prix du Mexique 2024, où il avait participé à la décision infligeant deux pénalités de dix secondes au pilote Red Bull. Herbert avait ensuite critiqué publiquement l’approche de Verstappen, la qualifiant de "dure" et estimant qu’elle était dictée par un "état d’esprit horrible".

Dans le contexte de la lutte pour le titre entre Verstappen et Lando Norris, les accusations de partialité envers le pilote McLaren, lui-même Britannique, s’étaient alors multipliées. Herbert avait finalement été informé de sa mise à l’écart de son rôle de commissaire quelques jours seulement avant le Grand Prix d’Australie 2025, la FIA considérant son activité d’analyste dans les médias comme "incompatible" avec cette fonction.

Le Britannique assure toutefois que les accusations de partialité formulées notamment par Max et Jos Verstappen sont totalement infondées.

"Les accusations de partialité que les Verstappen continuent d’insinuer sont absolument ridicules," a-t-il ainsi affirmé.

Herbert explique surtout avoir été confronté à une importante vague d’insultes sur les réseaux sociaux, provenant majoritairement de supporters néerlandais après ses prises de position concernant le quadruple champion du monde.

Interrogé sur le groupe de supporters dont il avait reçu le plus de messages hostiles, Herbert n’a pas hésité une seconde.

"C’est facile ! Les supporters néerlandais qui n’ont pas apprécié que je remette en question Max Verstappen," a-t-il expliqué.

Le phénomène ne se serait toutefois pas limité aux Pays-Bas, certaines attaques étant venues d’autres pays. Herbert affirme même avoir reçu des menaces particulièrement violentes.

"En réalité, ils n’étaient pas seulement néerlandais. Il y en avait aussi d’autres pays et j’ai été inondé de ’mort à Herbert’," a-t-il raconté.

"Les fans néerlandais étaient les pires. Ils m’accusent d’être partial. Ils le font toujours avec Martin Brundle. Ils disent : ’Vous êtes partial envers Lewis Hamilton’. Eh bien, nous sommes britanniques, et Lewis est britannique."

"Vous êtes Néerlandais et vous soutenez Max, et vous dites que nous sommes partiaux, mais vous voulez que nous soutenions Max. Ils ne peuvent pas avoir les deux !"

Le Britannique assume ainsi une forme de préférence nationale, tout en distinguant clairement celle-ci d’une quelconque volonté de déformer son analyse.

"Bien sûr que nous allons soutenir un pilote britannique, mais c’est objectif," a-t-il assuré.

"Nous sommes également impressionnés par Max. Si l’Angleterre affrontait les Pays-Bas au football, évidemment que je soutiendrais l’Angleterre."

Herbert avait déjà évoqué ces accusations de partialité quelques semaines après avoir perdu son rôle de commissaire de la FIA. Selon lui, la chaîne Sky F1 fait elle aussi régulièrement l’objet de critiques similaires en raison de son origine britannique.

"Sky en prend aussi pour son grade, mais c’est une chaîne britannique, bon sang !" avait-il déclaré.

"Vous allez donc favoriser vos propres pilotes britanniques. Qu’est-ce qui se passe, par exemple, lorsque la Coupe du monde de football a lieu ? Est-ce que vous soutenez votre équipe ? Oui, absolument."

"Je ne vois pas de différence de ce point de vue."

Martin Brundle, régulièrement associé à Herbert dans les critiques formulées par certains supporters, a pour sa part toujours rejeté l’idée que la couverture de Sky F1 serait orientée en faveur des pilotes britanniques.

"Je ne pense pas que nous le soyons," a-t-il expliqué.

"Lorsque je regarde les Jeux olympiques, la Coupe du monde ou le Championnat d’Europe, évidemment, les commentateurs sont fervemment favorables au pays dont ils sont originaires. Je ne pense pas que nous soyons dénués d’objectivité pour autant. J’aime penser que nous sommes plutôt équilibrés. Je le pense vraiment."

Brundle souligne surtout la difficulté inhérente à l’exercice : quelle que soit la quantité de commentaires positifs consacrés à un pilote, une seule remarque négative peut suffire à déclencher une réaction de ses supporters.

"En réalité, nous nous faisons critiquer par à peu près tout le monde, parce que ce que j’ai appris au cours de ces 27 ou 28 années, c’est que vous pouvez dire 1 000 choses positives sur quelqu’un et qu’une seule remarque négative lui parviendra, ou parviendra à ses supporters, à sa famille ou à ses amis."

"Et il m’arrive de recevoir quelques regards froids. Personne ne vient jamais vous voir pour vous dire : ’Merci beaucoup pour ce que vous avez dit à notre sujet’ suite à un commentaire positif."