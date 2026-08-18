Cadillac F1 lance directement Budkowski aux commandes à Zandvoort

Après trois semaines de pause estivale, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end avec le Grand Prix des Pays-Bas, douzième manche du championnat 2026. Pour Cadillac, cette rentrée aura une dimension particulière puisque Marcin Budkowski prendra officiellement ses fonctions de directeur de l’équipe sur le terrain, tandis que Sergio Pérez et Valtteri Bottas retrouveront un circuit qu’ils connaissent bien. Zandvoort offrira en outre un nouveau défi Sprint à l’écurie américaine.

Le Grand Prix des Pays-Bas avait fait son apparition au calendrier du championnat du monde en 1952. Après avoir été organisé à Zandvoort jusqu’en 1985, l’épreuve a retrouvé sa place en Formule 1 en 2021 et s’est rapidement imposée comme l’un des rendez-vous les plus populaires de la saison. L’édition 2026 devrait toutefois être la dernière dans un avenir prévisible, le contrat actuel arrivant à son terme après cette course.

Le rendez-vous néerlandais constitue surtout le premier Grand Prix de Marcin Budkowski à la tête de Cadillac. Le nouveau directeur de l’équipe ne bénéficiera cependant pas d’une période d’observation très longue : le format Sprint réduit le temps disponible pour préparer les monoplaces et impose d’être immédiatement opérationnel.

"Un week-end Sprint à Zandvoort est une manière énergique et passionnante de commencer mon mandat au sein de Cadillac," explique Budkowski.

"C’est ma première semaine avec l’équipe et le Grand Prix des Pays-Bas sera ma première occasion d’observer notre équipe en piste à l’œuvre. Et ce sera directement à la tête des opérations !"

"Je vais prendre le temps de rencontrer tout le monde, même si beaucoup de visages me sont familiers, de les écouter et de comprendre comment l’équipe fonctionne."

Le Polonais estime par ailleurs que Cadillac dispose déjà d’une base intéressante pour poursuivre sa progression dans sa première saison en Formule 1.

"L’équipe a réalisé un bon début dans son programme de Formule 1, il existe une base solide sur laquelle construire, et je suis impatient de la faire progresser au cours de la deuxième partie de la saison."

Un circuit étroit et particulièrement exigeant

Installé au cœur des dunes de la Hollande, Zandvoort propose un tracé étroit, bosselé et sinueux. Ses virages relevés constituent l’une de ses principales particularités et permettent notamment aux pilotes d’emprunter plusieurs trajectoires.

Le dernier virage, Arie Luyendyk, est négocié à fond et prolonge pratiquement la ligne droite des stands jusqu’au premier virage, Tarzan. La proximité de la mer ajoute également une variable supplémentaire : les vents peuvent déstabiliser les monoplaces tandis que le sable transporté sur la piste peut modifier l’adhérence. La météo peut, elle aussi, évoluer rapidement entre soleil et averses estivales.

Cadillac pourra néanmoins compter sur deux pilotes qui connaissent bien les lieux. Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont tous deux décroché des podiums à Zandvoort dans les catégories de promotion. Depuis le retour de l’épreuve au calendrier de la Formule 1 en 2021, Pérez y a par ailleurs inscrit des points lors de ses quatre participations, tandis que Bottas est monté sur le podium dès l’édition 2021.

Après une première moitié de saison particulièrement dense, Pérez se réjouit de retrouver la compétition, tout en mesurant les exigences qui accompagneront cette deuxième partie du championnat.

"Après une première moitié de saison intense, il est agréable que tout le monde puisse profiter d’un peu de temps libre en août, mais cela fait également du bien de retrouver un circuit."

Le Mexicain entend désormais profiter de cette reprise pour aider à l’intégration de Budkowski.

"La deuxième partie de cette saison apporte un nouvel éventail de défis, mais aussi, je l’espère, de belles opportunités, et j’ai hâte de commencer. Je suis impatient de trouver rapidement mon rythme avec Marcin et le reste de l’équipe."

De son côté, Bottas insiste sur les particularités de Zandvoort et sur la difficulté supplémentaire apportée par le format Sprint. Avec une seule séance d’essais libres avant les qualifications Sprint, les équipes devront trouver leurs réglages beaucoup plus rapidement qu’à l’occasion d’un week-end traditionnel.

"C’est formidable de retrouver la compétition après une pause estivale qui nous a permis de nous ressourcer. Le Grand Prix des Pays-Bas sera un test intéressant, avec le format Sprint qui exige que tout le monde soit au meilleur niveau dès notre arrivée sur le circuit."

"C’est également la première course de Marcin avec Cadillac F1 et je suis certain qu’il apportera une nouvelle approche sur notre manière de courir."

Quant au circuit lui-même, Bottas apprécie particulièrement le caractère naturel de son tracé et ses virages relevés.

"Du point de vue du pilote, c’est un circuit exigeant, avec des virages rapides et fluides qui permettent de trouver un bon rythme. Le banking est également amusant, on n’en voit pas vraiment souvent avec une Formule 1."