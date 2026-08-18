’Je mérite ma chance’ : le message très clair de Tsolov à Red Bull

La pause estivale de la Formule 1 n’a pas interrompu les discussions autour du marché des pilotes pour 2027. Parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui de Nikola Tsolov, actuel leader du championnat de Formule 2 et membre du Red Bull Junior Team. À seulement 19 ans, le Bulgare réalise une saison exceptionnelle et commence naturellement à être présenté comme un candidat potentiel à la Formule 1, sans pour autant laisser les rumeurs perturber sa trajectoire.

Tsolov connaît cette année sa meilleure campagne en monoplace depuis ses débuts. Avec six victoires au compteur, dont un doublé lors de la manche de Silverstone, le pilote Campos Racing s’est installé en tête de la F2 avec une avance de 20 points. À Silverstone, il a également signé une performance historique en remportant consécutivement trois courses, établissant ainsi un nouveau record dans le championnat.

Ces résultats ont logiquement placé son nom dans les discussions concernant les futurs baquets de Formule 1. Une perspective que le Bulgare accueille avec sérénité, conscient toutefois que l’attention médiatique peut rapidement devenir une distraction.

"Évidemment, j’essaie de prendre mes distances avec tout ça, de m’isoler un peu," explique Tsolov à propos des discussions autour de la F1.

"Le bruit peut vraiment vous attirer des ennuis. Mais honnêtement, je le gère plutôt bien, parce que ce n’est pas quelque chose auquel je ne m’attendais pas forcément."

"Je ne m’attendais pas à ce que cela prenne une telle ampleur, mais c’est comme ça, et je vais simplement continuer à faire ce que je faisais jusqu’à présent. Évidemment, la saison que nous sommes en train de réaliser est formidable et je pense qu’il y a encore davantage à venir, que nous pouvons encore montrer des choses."

Red Bull, le tournant de sa carrière

Le parcours de Tsolov comporte déjà plusieurs étapes dans les filières de jeunes pilotes. Il avait auparavant intégré une autre académie liée à la Formule 1, avant de rejoindre les rangs de Red Bull à l’approche de la saison 2025.

Ce changement a coïncidé avec une progression importante en matière de performances et de régularité. En 2025, Tsolov s’était notamment battu pour le titre de Formule 3 face à Rafael Câmara, lui aussi lié à un futur baquet en F1 (chez Haas ?), avant de terminer finalement deuxième. Une défaite qui n’avait toutefois pas masqué sa vitesse.

Depuis son arrivée chez Red Bull, le Bulgare estime avoir franchi un nouveau cap. Pour lui, l’accompagnement proposé par l’une des filières les plus expérimentées du sport automobile dans la détection et la formation des jeunes pilotes a joué un rôle fondamental dans ses résultats actuels.

"Ils ont une histoire exceptionnelle lorsqu’il s’agit de faire progresser de jeunes pilotes à travers ces catégories. Rejoindre le Red Bull Junior Team a été essentiel pour moi," affirme-t-il.

L’accompagnement ne se limite d’ailleurs pas au seul travail effectué en piste. Tsolov souligne l’importance du soutien apporté dans tous les aspects de sa carrière, y compris dans la gestion des situations auxquelles un jeune pilote peut être confronté.

"Ils me soutiennent à tous les niveaux, ils m’aident à progresser en dehors de la piste, sur la piste, dans toutes les façons de gérer différentes situations, ce qui a été extrêmement important."

"Je dirais que l’on peut vraiment voir la transition depuis le début de l’année dernière, j’ai réussi à énormément progresser, donc je suis vraiment reconnaissant de faire partie de cette équipe, vraiment reconnaissant envers eux. Je pense qu’ils sont également très contents de moi et c’est simplement une bonne dynamique, donc oui, tout se passe très bien. Je pense que je suis au meilleur endroit, honnêtement."

Le rôle déterminant de Campos

Surnommé le "Lion bulgare", Tsolov a encore davantage renforcé sa réputation lors de la manche de Silverstone. Parti de la cinquième position après les qualifications, il a fait preuve d’une remarquable combativité pour remonter et remporter à la fois la course sprint et la course principale.

Adrian Campos, le directeur de l’équipe qui porte son nom, s’est alors montré particulièrement catégorique : selon lui, Tsolov est prêt pour la Formule 1 et mériterait pleinement de disposer d’un baquet dès 2027.

Pour le jeune pilote, venant d’une structure qui occupe une place importante dans son parcours, ce soutien possède une valeur particulière.

"Cela signifie beaucoup. Je ne m’attendais pas à ce qu’il dise cela, mais nous sommes une famille, comme je l’ai toujours dit," explique Tsolov.

Sa relation avec Campos remonte en effet à 2022, lorsqu’il avait remporté le championnat espagnol de Formule 4 avec l’équipe. Le Bulgare considère depuis cette structure comme un élément essentiel de sa progression.

"Je suis également reconnaissant de pouvoir travailler avec eux, parce que pour moi, cela a aussi été une grande clé de ma carrière et, autant il dit cela, autant je sens qu’ils ont également fait la différence pour moi."

"Pas seulement en mettant au point la voiture, mais aussi en créant le bon environnement au sein de l’équipe, et je pense que c’est quelque chose qui n’est pas suffisamment pris en compte."

"Il y a des équipes qui travaillent très bien autour de la voiture, mais dont l’environnement n’est pas aussi bon, donc pour moi, placer son pilote dans le bon état d’esprit peut conduire à ce que nous sommes en train d’accomplir cette année."

Une expérience trompeuse à seulement 19 ans

Le parcours de Tsolov peut donner l’impression d’un pilote déjà très expérimenté. Il a fait ses débuts en Formule 3 à seulement 16 ans et y a passé trois saisons avant de monter en F2. À 19 ans, il possède donc déjà une expérience importante des championnats de promotion.

Mais le Bulgare estime que cette expérience peut parfois tromper les observateurs lorsqu’ils évaluent son âge réel par rapport à celui de ses adversaires.

"Je me suis toujours senti jeune," explique-t-il.

"C’est assez amusant parce que je suis actuellement le deuxième plus jeune pilote de la grille de F2, donc ce qui est vraiment bien, c’est que j’ai pu acquérir beaucoup d’expérience tout en étant encore jeune, donc je suis dans une bonne position."

"Je suis jeune et expérimenté, et je réussis bien, donc je pense que c’est une grande clé et que cela peut m’aider à progresser."

"Je pense que les gens ne réalisent pas vraiment, en me regardant ou en regardant les autres pilotes, quelle est la différence d’âge, parce qu’elle est de deux ou trois ans, donc évidemment, à ce stade de notre vie, tout le monde semble avoir à peu près le même âge. Mais c’est bien de savoir qu’il me reste encore deux ans avant d’atteindre probablement l’âge moyen de la grille."

L’accession de Tsolov à la F2 s’est effectuée à la fin de la saison 2025. Il a disputé les deux dernières manches du championnat avec Campos, aux côtés d’Arvid Lindblad, alors déjà promis à un avenir en Formule 1 avec Racing Bulls.

Le Bulgare n’a pas attendu longtemps avant de se faire remarquer, puisqu’il a décroché un podium dès sa troisième course dans la catégorie, avec une troisième place lors de la course sprint d’Abu Dhabi. Ces deux premières manches passées aux côtés de Lindblad ont constitué un moment important de son apprentissage.

"Bien sûr, passer aux côtés d’Arvid lors des deux dernières manches de l’année dernière a été essentiel pour moi, parce qu’il travaillait très étroitement avec la F1 à ce moment-là et qu’il était évidemment déjà confirmé à Abu Dhabi."

"Il avait simplement cette éthique de travail d’un pilote de F1 qui m’a aidé à mieux comprendre ce dont j’avais besoin, ce que je devais faire, et à mieux me préparer que je ne l’aurais fait s’il n’avait pas été à mes côtés."

"Donc oui, j’ai appris de lui et je suis assez reconnaissant d’avoir pu disputer ces deux manches avec lui."

Red Bull ne promet encore rien

Désormais, Tsolov est le pilote à battre en F2. Avec 20 points d’avance au championnat et deux fois plus de victoires que n’importe lequel de ses adversaires, il dispose d’arguments sportifs particulièrement solides pour attirer l’attention de Red Bull.

Mais malgré les spéculations sur une éventuelle promotion en Formule 1 en 2027, aucune décision concrète n’a été prise. Le Bulgare assure que son approche restera inchangée : continuer à performer, ne pas se laisser absorber par les rumeurs et laisser Red Bull décider de la suite.

"Ils sont évidemment très contents de moi, mais rien n’a été évoqué, rien n’est clair," précise-t-il.

"C’est simplement : continue à faire ce que tu fais, tu fais du très bon travail, mais honnêtement, il n’y a pas beaucoup plus que ça."

"Évidemment, Red Bull m’a préparé à tout cela, à ce qui se passe maintenant, et grâce à leur aide, je suis également capable d’obtenir ces résultats."

"Mais nous n’en sommes pas encore au point où il y a quoi que ce soit de plus que cela, nous nous concentrons simplement sur la F2 pour le moment."

"Je pense que je mérite une chance"

Tsolov ne cache cependant pas ses ambitions. Conscient de la saison qu’il réalise et des performances qu’il a déjà produites dans les catégories de promotion, le Bulgare estime avoir suffisamment démontré son potentiel pour mériter une opportunité au plus haut niveau.

"Cela signifie beaucoup pour moi, évidemment, cela signifie que les gens apprécient ce que je fais et qu’ils croient en moi. Je crois également en moi et je sens vraiment que cette année a été formidable et que je mérite ma chance."

Mais le pilote Red Bull sait également mieux que quiconque que les performances ne garantissent pas automatiquement un baquet en Formule 1. La filière Red Bull est particulièrement compétitive et les décisions peuvent dépendre de nombreux paramètres, notamment des besoins de Red Bull Racing et de Racing Bulls.

Tsolov préfère donc se concentrer sur ce qu’il peut réellement contrôler.

"Rien n’est jamais certain dans ce sport, donc il s’agit simplement de saisir toutes les opportunités qui se présentent à moi à partir de maintenant et de me concentrer sur la F2, parce que c’est la seule chose qui puisse réellement m’aider à progresser dans la hiérarchie."