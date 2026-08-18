Performance et développement : comment Racing Bulls impressionne depuis le début de saison

Après plusieurs saisons marquées par des résultats irréguliers et des difficultés à maintenir une dynamique de progression, Racing Bulls semble avoir franchi un cap en 2026. Désormais solidement installée comme la meilleure équipe du milieu de grille derrière les quatre formations de pointe, l’écurie de Faenza impressionne notamment par la qualité de ses évolutions. Liam Lawson estime même que le programme de développement actuel est le plus performant qu’il ait connu depuis son arrivée dans l’environnement Red Bull.

Avec 66 points inscrits après la première moitié de saison, Racing Bulls occupe actuellement la cinquième place du championnat constructeurs, devant plusieurs équipes pourtant mieux établies. Elle a notamment dépassé Alpine F1 après la Hongrie. Seules Mercedes, Ferrari, McLaren et Red Bull devancent encore la structure italienne, qui a régulièrement placé ses deux pilotes dans le top 10.

Liam Lawson, de son côté, réalise une campagne particulièrement solide. Le Néo-Zélandais pointe au neuvième rang du championnat pilotes avec 43 points, grâce notamment à deux sixièmes places obtenues à Monaco et à Silverstone, ses meilleurs résultats de la saison.

Pour le pilote de 24 ans, cette progression n’est pas le fruit du hasard. Elle repose avant tout sur la capacité de Racing Bulls à apporter des évolutions réellement efficaces en piste.

"En termes de développement, c’est de loin le plus fort que j’ai vu," explique Lawson lorsqu’il est interrogé sur la progression de l’équipe depuis qu’il évolue dans son environnement.

"Jusqu’à présent, je pense que tout ce que nous avons apporté a très, très bien fonctionné."

Une réussite loin d’être évidente en Formule 1, où les équipes doivent constamment composer avec les écarts entre les simulations et la réalité du circuit.

"C’est quelque chose qui est difficile en Formule 1. Évidemment, vous avez des évolutions qui passent par les simulations et qui peuvent théoriquement être meilleures, mais elles ne correspondent pas toujours exactement à ce que vous pensez."

La capacité à faire fonctionner les nouvelles pièces dès leur arrivée en piste représente l’un des grands défis du développement en Formule 1. Cette difficulté est encore renforcée lors d’un changement majeur de réglementation, comme celui introduit en 2026, où les équipes doivent rapidement comprendre les nouvelles philosophies aérodynamiques.

Racing Bulls semble toutefois avoir trouvé une méthode particulièrement efficace. Les dernières évolutions, notamment au niveau du plancher et du châssis, ont apporté les gains attendus, permettant à l’équipe de progresser dans la hiérarchie.

Depuis le début de la saison, la structure basée à Faenza a inscrit des points lors de quasiment chaque manche, à l’exception du Grand Prix de Miami. Liam Lawson et son équipier Arvid Lindblad ont régulièrement réussi à placer la VCARB 03 dans le top 10.

Mais pour Lawson, les performances actuelles ne s’expliquent pas uniquement par la vitesse pure de la monoplace. Le pilote néo-zélandais souligne également la capacité de l’équipe à optimiser son potentiel chaque week-end.

"Pour nous, cela a été vraiment positif, et je pense que nous sommes devenus très forts pour maximiser notre package chaque week-end."

"Nous commençons beaucoup plus proches de nos réglages de qualification et nous avons une voiture assez agressive."

Une philosophie qui semble particulièrement convenir au pilote.

"Pour nous, Arvid et moi, ça reset agréable à piloter. J’ai donc été très, très satisfait de cela."

Le Néo-Zélandais estime que cette dynamique positive l’aide dans sa propre préparation, alors qu’il cherche à progresser continuellement en dehors des week-ends de course.

"Je me sens vraiment bien. Je travaille beaucoup en dehors de la piste et j’apprécie aussi cela."

Cette période européenne du calendrier, avec moins de déplacements et davantage de temps passé à domicile, lui a permis de renforcer son approche personnelle.

"Quand vous êtes dans un bon rythme et que vous trouvez des choses qui fonctionnent pour vous, c’est évidemment une sensation agréable."

"Entrer dans une routine comme celle-ci a été quelque chose d’important, surtout pendant la partie européenne de la saison. Nous avons moins voyagé et passé un peu plus de temps à la maison, donc cela a été une bonne occasion de me concentrer davantage sur moi-même en tant que pilote et en tant qu’athlète. J’ai simplement essayé de faire cela."

Lawson insiste également sur l’importance du travail collectif effectué avec les ingénieurs. Selon lui, l’efficacité des réunions et la clarté des objectifs fixés avant chaque Grand Prix ont joué un rôle majeur dans les progrès de l’équipe.

"Également sur le plan du développement de l’équipe, il s’agit de s’assurer que nous sommes préparés chaque week-end. Pas seulement d’avoir davantage de réunions, mais d’avoir des réunions et des discussions efficaces sur ce que nous essayons d’accomplir. Je pense que cela fonctionne très bien."

Cette progression place désormais Racing Bulls dans une position particulièrement intéressante. Longtemps considérée comme une équipe capable de coups ponctuels mais difficilement capable de tenir la distance, la structure de Faenza démontre en 2026 une régularité nouvelle. De quoi enfin obtenir ce top 5 au championnat constructeurs qui échappe toujours à l’équipe depuis sa création en tant que Toro Rosso, sur les fondations de Minardi.