Mercedes F1 voudrait enfin une victoire à Zandvoort pour la dernière du GP des Pays-Bas

Le Grand Prix des Pays-Bas revêtira une double particularité pour Mercedes F1 : il sera à la fois la première épreuve Sprint disputée à Zandvoort et la dernière apparition du circuit néerlandais au calendrier de la Formule 1 sous sa forme actuelle. Pour l’écurie de Brackley, cette ultime visite constitue aussi une dernière occasion de décrocher une victoire qui lui échappe depuis le retour de Zandvoort en 2021, alors que la lutte pour les titres entre dans sa deuxième moitié de saison.

Zandvoort est un circuit à part dans le calendrier. Installé au milieu des dunes de sable de la côte ouest des Pays-Bas, à proximité immédiate de la mer, il combine une succession de virages rapides et fluides avec des changements de rythme, des dénivelés, des dégagements en gravier et plusieurs virages relevés.

La ligne droite principale constitue la portion la plus proche de la côte, tandis que la seconde moitié du tour serpente davantage au cœur des dunes. Cette configuration à l’ancienne laisse peu de marge aux pilotes et impose de trouver un compromis particulièrement délicat entre appui aérodynamique, adhérence et efficacité dans les portions rapides.

Pour Mercedes, l’enjeu dépassera toutefois largement les particularités du tracé. Toto Wolff estime que son équipe doit désormais hausser son niveau de jeu après avoir laissé échapper des points au cours de la première partie de la saison, tandis que ses rivaux ont progressivement réduit l’écart de performance.

"Nous avons laissé des points en route, nos rivaux ont réduit l’écart de performance et nous savons que la deuxième moitié de l’année nous demandera davantage que la première," explique le directeur de Mercedes F1.

"Les championnats se joueront sur notre capacité d’exécution et sur le rythme de développement que nous serons capables d’apporter à la voiture au cours des 12 prochaines courses."

L’écurie allemande accuse également un léger retard sur le calendrier de ses évolutions par rapport à certains de ses concurrents. Wolff assure néanmoins que Mercedes dispose encore d’un potentiel important à exploiter.

"Même si nous sommes légèrement en retard sur nos rivaux en matière d’évolutions, nous avons encore des performances à débloquer et un plan de développement clair pour y parvenir," ajoute-t-il, sans confirmer toutefois si la W17 aura des nouveautés ou pas dès ce week-end.

Zandvoort représente donc une première étape importante dans cette tentative de relance. Depuis le retour du Grand Prix des Pays-Bas en 2021, Mercedes n’est jamais parvenue à s’imposer sur le tracé néerlandais, malgré plusieurs passages proches de la victoire.

"Zandvoort constitue un défi unique depuis son retour," rappelle Wolff. "C’est un circuit difficile à maîtriser, les supporters créent une atmosphère incroyable et c’est devenu une course que les équipes et les pilotes attendent avec impatience."

"Nous sommes passés tout près, mais nous n’avons jamais gagné là-bas à l’ère moderne. C’est notre dernière occasion de changer cela et c’est un défi que nous aimerions relever," affirme-t-il.

L’histoire de Mercedes à Zandvoort remonte pourtant aux premières années du championnat du monde. La seule victoire de la marque à l’étoile sur le circuit néerlandais remonte à 1955, lorsque Juan Manuel Fangio s’était imposé au volant d’une Mercedes.

Depuis, la marque allemande a décroché cinq podiums au total à Zandvoort. Fangio et Stirling Moss avaient tous deux terminé dans les trois premiers en 1955, avant que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas renouent avec le podium lors du retour du Grand Prix en 2021. George Russell avait ensuite ajouté un nouveau podium en 2022.

Zandvoort possède également une résonance particulière pour Kimi Antonelli. Le jeune Italien y a remporté trois courses durant sa carrière en formules de promotion : deux succès en Formule 4 allemande en 2022, puis une victoire en FRECA en 2023.

Ce dernier week-end avait été particulièrement marquant puisque le pilote Mercedes y avait décroché le titre de champion de FRECA.

Mercedes espère donc transformer cette ultime apparition à Zandvoort en première victoire de l’ère moderne.

Vesti : "Très exigeant, rapide et impitoyable"

Frederik Vesti, troisième pilote Mercedes, insiste de son côté sur le caractère particulièrement exigeant du circuit. Pour le Danois, Zandvoort possède plusieurs des ingrédients qui définissent les tracés historiques les plus appréciés des pilotes.

"Zandvoort possède tout ce que l’on attend d’un véritable circuit pour pilotes : de l’herbe et des barrières proches du bord de la piste, avec très peu de marge d’erreur," souligne Vesti.

"Cette sensation de risque fait partie de ce qui rend le circuit aussi gratifiant à piloter."

Le premier secteur constitue notamment un casse-tête en raison de ses virages relevés.

"Le banking du premier secteur est l’une des caractéristiques les plus remarquables du circuit et représente un véritable défi pour les ingénieurs," poursuit-il.

"Il faut trouver le bon compromis de réglages pour maximiser les performances dans cette partie du tracé sans sacrifier de la vitesse ailleurs sur le tour."

"Zandvoort produit presque toujours une séance de qualifications intense, et la course peut également être très excitante si vous avez le rythme nécessaire pour remonter dans le classement et créer des opportunités de dépassement."

Le tracé réclame par ailleurs un niveau d’appui aérodynamique élevé et une voiture capable de conserver son adhérence dans les nombreuses courbes rapides.

"C’est un circuit à fort appui avec beaucoup d’adhérence et énormément de potentiel pour attaquer fort," explique le troisième pilote Mercedes.

"Le groupe propulseur joue également un rôle important, notamment dans la portion qui mène à la ligne droite principale, donc ce sera intéressant de voir comment tous les éléments vont s’assembler."

"C’est exigeant, rapide, impitoyable et c’est l’un des circuits les plus agréables de la saison à aborder depuis le cockpit."