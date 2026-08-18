Interview - Albon : pourquoi il prolonge et n’a pas remis le projet Williams F1 en question

Cela vient tout juste d’être officiellement annoncé : A lex Albon a choisi de poursuivre l’aventure avec Williams en 2027 , malgré une saison 2026 particulièrement compliquée pour l’écurie de Grove. Alors qu’il entamera sa sixième année avec l’équipe, le Thaïlandais explique dans une interview plus complète pourquoi les difficultés actuelles n’ont pas remis en cause sa confiance dans le projet de James Vowles. Il évoque également les efforts entrepris à l’usine, les recrutements réalisés et les souvenirs qui ont marqué sa progression avec Williams.

Alex, il vient d’être annoncé que vous piloterez à nouveau pour Williams en 2027, ce qui sera votre sixième année avec l’équipe. Pourquoi avez-vous choisi de rester chez Williams F1 ?

Je pense qu’une année difficile ne raconte pas toute l’histoire que j’ai vécue avec Williams, et j’ai vu des progrès année après année. Bien sûr, c’est une année frustrante jusqu’à présent, mais cela ne m’empêche pas de croire en cette équipe, en ses ambitions et en ce que je pense qu’elle peut accomplir.

Qu’est-ce qui vous a convaincu qu’il s’agissait de la bonne décision ?

Même si cette année est difficile, la réaction de l’équipe à l’usine et le travail qui a été entrepris pour comprendre nos problèmes ont été considérables. À bien des égards, j’ai eu le sentiment que nous avions peut-être besoin de ce moment difficile pour réellement accélérer certains des plans ambitieux destinés à régler des problèmes fondamentaux de la voiture qui nous affectent depuis des années.

Je n’ai jamais vu l’équipe s’attaquer aussi agressivement à un problème que cette année. Je crois donc vraiment que nous allons trouver les raisons pour lesquelles nous avons rencontré ces difficultés.

Quelles discussions avec James Vowles et l’équipe ont influencé cette décision ?

Évidemment, j’ai une excellente relation avec l’équipe. J’aime vraiment travailler avec tout le monde : l’équipe à l’usine, celle présente sur les circuits, mais aussi le conseil d’administration et James lui-même. Nous avons clairement construit une relation solide au cours des quatre ou cinq années pendant lesquelles nous avons travaillé ensemble.

Nous avons également recruté de très bonnes personnes au sein de l’organisation, en ciblant les domaines dans lesquels nous savons que nous rencontrons des difficultés en tant qu’équipe. Je trouve formidable de voir à quel point nous sommes honnêtes à ce sujet.

En discutant avec James, et en voyant la planification concernant le nombre de personnes qui ont rejoint l’équipe au cours des 12 derniers mois, mais aussi la manière dont il continue à examiner d’autres secteurs de l’entreprise, il est clair que les investissements et la stratégie visant à renforcer nos effectifs, ainsi qu’à recruter les meilleurs des meilleurs, sont ce qui va nous aider à atteindre le sommet plus rapidement.

Quel est votre message aux fans pour patienter pendant ces moments difficiles ?

Merci de rester à nos côtés et de continuer à nous soutenir tout au long de cette année. Je vois encore énormément de casquettes bleues et de drapeaux bleus pour nous, alors je vous en remercie tous.

Ce sont dans des moments comme celui-ci que nous devons rester unis afin d’en sortir plus forts. Et lorsque nous retrouverons le niveau de compétitivité que nous avons montré l’année dernière et au-delà, cela n’en aura que plus de saveur.

À quoi ressemblera donc votre avenir chez Williams ?

L’avenir sera très similaire à ce que je fais actuellement : m’impliquer auprès de l’équipe, essayer de contribuer autant que possible à accélérer notre apprentissage et notre progression afin de revenir au sommet plus rapidement.

J’ai encore plus faim et je suis encore plus déterminé à faire en sorte que nous y retournions aussi vite que possible. La seule chose que vous verrez, c’est le même niveau d’engagement, voire davantage, pour faire en sorte que cela fonctionne.

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus concernant la suite ?

Je suis intéressé de voir comment les nouvelles recrues qui vont arriver vont contribuer à façonner l’équipe. Nous avons déjà un excellent groupe de personnes à Grove, mais nous avons besoin que de nouvelles idées et de nouveaux esprits arrivent : une nouvelle façon de penser, une nouvelle manière de travailler autour de la fabrication et de la production.

Je suis impatient de voir ces postes s’intégrer à l’équipe et de voir les progrès commencer dans ces domaines. Je sais qu’une seule personne ne peut pas provoquer ce changement, mais que c’est tout le monde, ensemble, qui doit le faire avancer et viser davantage.

Enfin, quels sont les moments forts de votre passage chez Williams ?

J’ai beaucoup de moments forts. Il serait facile de penser à l’année dernière et au nombre de courses formidables que nous avons disputées, mais mes principaux souvenirs sont probablement les suivants : ma première course avec Williams, qui a été un moment particulier, simplement parce que je retrouvais la Formule 1 avec une équipe qui m’a apporté énormément de soutien dès le premier jour.

Le Canada 2023 est également un moment qui ressort beaucoup. C’était la première fois, sous la direction de James, que nous avions une évolution majeure qui avait fondamentalement changé la trajectoire de notre saison.

Les qualifications à Zandvoort la même année, où nous avions obtenu la quatrième place, ont également constitué un autre témoignage des progrès que nous étions en train de réaliser.

Et puis il y a eu le premier week-end de course à Melbourne l’année dernière, lorsque nous avons réussi à mettre en piste une voiture aussi compétitive aussi tôt dans l’ultime année de cette réglementation. Nous étions passés d’une équipe qui possédait la voiture la plus lente en 2022 à une situation où nous étions capables de devancer les Ferrari en qualifications en 2025.

C’est un bon moment pour prendre du recul et mesurer l’importance de ne pas réagir de manière excessive à ce que nous traversons cette année, et de se rappeler qu’il s’agit toujours des mêmes personnes, de la même équipe, qui ont été capables de se battre avec les meilleurs l’année dernière.