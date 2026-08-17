Hadjar dévoile son casque pour Zandvoort avec un clin d’œil génial et plein d’humour

Isack Hadjar retrouvera Zandvoort ce week-end avec un casque spécialement conçu pour l’occasion, mais ce nouveau design ne se contente pas de reprendre les couleurs du Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote Red Bull a choisi l’humour en rendant hommage à un moment particulièrement marquant de sa première saison en Formule 1 : son podium décroché sur ce même circuit l’an dernier, ainsi qu’à la mésaventure qui avait accompagné sa toute première célébration à ce niveau.

À l’image de son équipier Max Verstappen, qui a lui aussi dévoilé un casque spécial pour son Grand Prix national, Hadjar arborera donc une décoration spécifique dans les dunes de la Hollande Méridionale.

Le casque du Français est principalement composé de bleu et de blanc. Des couleurs qui pourraient d’ailleurs rendre sa distinction avec le modèle de Verstappen assez délicate au premier regard, le Néerlandais ayant lui aussi opté pour une décoration particulière à l’occasion de son rendez-vous à domicile.

Mais derrière cette apparence relativement classique se cache surtout une référence très personnelle à l’un des épisodes les plus mémorables de la jeune carrière de Hadjar.

Car Zandvoort occupe une place particulière dans le parcours du pilote français. C’est ici, il y a un an, qu’il avait obtenu son premier podium en Formule 1, à l’issue d’une course particulièrement maîtrisée malgré les circonstances.

Hadjar avait profité de l’abandon dans les derniers tours de Lando Norris pour récupérer la troisième position. Une fois cette place acquise, le Français avait ensuite réussi à contenir George Russell jusqu’à l’arrivée afin de conserver ce résultat.

Pour un pilote qui découvrait encore les exigences du plus haut niveau, cette prestation avait marqué une étape importante. Hadjar avait fait preuve de calme et de maturité pour résister à la pression et assurer le premier podium de sa carrière en Formule 1.

Mais l’histoire de ce podium ne s’était pas arrêtée lorsque le Français avait franchi la ligne d’arrivée.

Le trophée cassé devient un souvenir

Au moment de célébrer ce résultat avec son équipe, Hadjar avait en effet connu une mésaventure. Son trophée, symbole de son premier podium en Formule 1, n’avait pas résisté aux festivités.

Le Français s’était ainsi retrouvé avec les deux morceaux de ce qui avait été, quelques instants auparavant, son premier trophée de Formule 1.

Un épisode qui est restée comme une anecdote amusante de cette première réussite. Hadjar a choisi d’aller plus loin encore en l’intégrant directement à son casque pour son retour à Zandvoort.

La décoration spécialement conçue pour le Grand Prix des Pays-Bas reprend ainsi la référence au trophée brisé. Plutôt que de masquer cette mésaventure, le pilote Red Bull a décidé d’en faire un élément central et humoristique de son casque.

Le clin d’œil accompagne donc son retour sur le circuit où sa carrière en Formule 1 avait véritablement pris une nouvelle dimension.

Cette deuxième visite à Zandvoort intervient par ailleurs dans un contexte favorable pour Hadjar. Le Français reste sur une série particulièrement régulière puisqu’il a inscrit des points lors de chacun de ses sept derniers Grands Prix avec Red Bull.

Une constance qui confirme les progrès réalisés depuis ses débuts dans la catégorie reine et qui lui permet d’aborder la manche néerlandaise avec une dynamique positive.