Red Bull : deux nouveaux départs en réaction à l’éviction de Horner

Comme on pouvait s’en douter, le départ de Christian Horner chez Red Bull n’a pas fini d’avoir des répercussions. On apprend quelques heures plus tard que deux cadres de l’équipe ont décidé de quitter Milton Keynes à leur tour, après le départ de leur ancien patron.

Le directeur commercial et du marketing, Oliver Hughes, qui avait rejoint Red Bull Racing en 2017, a quitté l’entreprise à la suite de l’éviction de Horner, qui a été annoncée en fin de matinée ce mercredi 9 juillet.

L’autre départ enregistré par Red Bull Racing est celui de Paul Smith (photo en haut, à gauche avec Horner), qui était jusqu’ici le directeur de la communication, et qui faisait partie de l’équipe depuis 2022. Lui et Hughes faisaient partie des proches de Horner en interne, et il semblent avoir aussi été écartés.

Si c’est bien un licenciement et non un départ volontaire, on peut voir ici la décision de la part des actionnaires de tirer un trait complet sur l’ère Horner, et la volonté de basculer sur une toute autre gestion sous la direction de Laurent Mekies.

Verstappen et son management réagissent

Le départ de Christian Horner met fin à une période de 20 ans, et son remplaçant ne sera que le deuxième directeur de l’équipe. On suppute d’ailleurs qu’il y ait prochainement le recrutement d’un Team Principal pour épauler Mekies sur l’opérationnel de l’équipe.

La situation de Max Verstappen est possiblement liée à cette éviction, puisque Horner ne semblait pas en mesure de retenir le Néerlandais. En attendant de possibles nouvelles d’un transfert chez Mercedes, le quadruple champion du monde a salué son ancien directeur.

"Ca a été une aventure spéciale, ayant célébré les quatre titres mondiaux de Max ensemble. Merci pour tout, Christian", peut-on lire sur son compte X, dans un message manifestement écrit par son community manager.

Verstappen a aussi réagi sur Instagram, dans un post qui semble un peu plus personnel : "De ma première victoire jusqu’à quatre titres mondiaux, nous avons partagé d’incroyables succès. Nous avons gagné des courses mémorables et battu d’innombrables records. Merci pour tout, Christian !"

L’entourage de Verstappen, mené par son manager Raymond Vermeulen, a refusé de commenter la situation et les raisons à ce départ : "Nous avons été informés à l’avance par la direction de Red Bull que cette décision avait été prise."

"C’est à Red Bull de donner plus d’explications sur les raisons de cette décision. Nous continuons à nous intéresser à l’aspect sportif et nous cherchons à être plus performants afin de revenir au sommet. À cet égard, rien ne changera."