Racing Bulls veut éviter de ’gâcher’ d’autres opportunités

Racing Bulls a subi un double abandon à Silverstone, Liam Lawson ayant été harponné par Esteban Ocon - lui-même poussé par Yuki Tsunoda - et Isack Hadjar ayant percuté Andrea Kimi Antonelli, causant un accident assez violent.

Laurent Mekies, qui était encore directeur de l’équipe à Silverstone avant d’être promu ce matin chez Red Bull Racing, s’est exprimé à ce sujet.

"Pour commencer, le plus important, c’est que Liam et Isack vont bien, ils sont sortis indemnes de leurs accidents" a déclaré Mekies.

"Il n’y a jamais de bon jour pour perdre les deux voitures dans des accidents, mais c’est comme ça ; ce dimanche n’était pas le bon jour pour ça car il y avait des opportunités pour de gros points."

"L’important, c’est que nous ayons une voiture performante, des pilotes performants et que nous ayons encore été rapides ce week-end. Cependant, nous repartons avec 0 point et nous allons travailler dur pour améliorer les quelques points qui ont gâché notre week-end."

Racing Bulls a déjà réussi à se reprendre après ses courses décevantes cette année, et le Français n’est pas inquiet.

"Nous allons nous ressaisir, nous préparer pour Spa et arriver en essayant d’utiliser le rythme de la voiture dont nous sommes sûrs."

"Ce n’était peut-être pas le résultat que nous espérions au départ de Silverstone, mais le travail acharné et l’esprit d’équipe à Faenza et Milton Keynes sont excellents et je tiens à remercier tout le monde pour avoir travaillé dur et franchir ensemble de nouvelles étapes."