LIVE F1 - Grand Prix de Miami : la Qualification Sprint en direct

Le Grand Prix de Miami va déjà rendre son premier verdict avec la Qualification Sprint ! Celle-ci fait suite à la seule séance libre à laquelle ont eu droit les pilotes de F1, et elle va déterminer la grille de départ de la course de 100 kilomètres qui se tiendra ce samedi à 18h, heure française.

La seule séance d’essais libres qui s’est tenue pour lancer la journée a duré 1h30, permettant aux pilotes de rouler davantage, et aux équipes de mieux cerner les nouveautés apportées sur les voitures, mais aussi les modifications du règlement technique.

En effet, la gestion de l’énergie a été revue, et il semble y avoir déjà bien moins de gestion, et notamment de clipping ou super clipping, ces techniques permettant de perdre de la vitesse pour récupérer de l’énergie.

La séance libre a été dominée par Charles Leclerc, et l’on a semblé voir des écarts moins importants en tête.

Attention toutefois, car Mercedes semblait en forme et a subi quelques petits soucis qui ont contrarié les roulages de George Russell et Andrea Kimi Antonelli à des moments cruciaux de la séance.

22h00 : Malgré les nombreuses critiques sur les F1 2026, les pilotes ont aussi de bonnes choses à dire, comme ils l’ont révélé ce jeudi en conférence de presse.

22h04 : Pirelli a prolongé son contrat avec la F1, malgré les critiques entourant les pneus. Mais si l’insatisfaction est parfois présente, personne n’ignore le cahier des charges terrible que doit suivre le manufacturier.

22h09 : Alors que la pluie risque de frapper lourdement le circuit dimanche, Max Verstappen a rappelé pourquoi le circuit de Miami est particulièrement difficile lorsque l’asphalte est mouillé.

22h16 : Cadillac espère se rapprocher du peloton grâce à un important package d’évolutions, qui est aussi un vrai premier test de développement pour l’équipe américaine.

22h22 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, s’est exprimé sur le départ de Gianpiero Lambiase, ingénieur de Verstappen, qui deviendra directeur de la compétition chez McLaren en 2028. Pour le Français, le rôle du transfuge sera bien plus important, comme il l’a laissé entendre ce vendredi.

22h26 : Ferrari a confirmé que son aileron réversible, surnommé Macarena, a apporté satisfaction pendant les EL, et qu’il sera conservé sur la voiture pour la suite du week-end.

22h30 : C’est parti pour la Qualification Sprint !

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

22h32 : Les deux Mercedes ont failli se percuter à la sortie des garages ! Heureusement, Antonelli a laissé passer Russell et tout s’est bien terminé.

22h35 : Un drapeau jaune est déclenché... parce que Lance Stroll est arrêté dans le dernier virage ! Le Canadien a bloqué ses roues, mais il repart.

22h37 : Plusieurs pilotes dont Lando Norris ont été gênés par cette neutralisation, et Leclerc se place en première place en 1’29"290, tandis qu’Antonelli et Lewis Hamilton se placent derrière lui. Max Verstappen se classe provisoirement quatrième devant Pierre Gasly et Russell.

22h38 : Isack Hadjar s’est loupé dans son premier tour chronométré avec une erreur à la chicane du deuxième secteur.

22h40 : Norris signe le meilleur tour en 1’28"723, et Oscar Piastri se place deuxième à 4 dixièmes. Dans le garage Aston Martin, Stroll est en train d’aller vers l’arrière du garage, ce qui laisse penser que sa voiture subit une panne.

22h42 : Leclerc a repris la deuxième place, Franco Colapinto se place devant Russell.

22h43 : Arvid Lindblad prend la 12e place, repoussant Hadjar à la 15e, mais le Français améliore, comme Russell et Hülkenberg. Fernando Alonso est en train de faire son premier tour rapide.

22h44 : Gabriel Bortoleto prend la 12e place, et Alex Albon ne fait pas mieux que 16e. Alonso rentre sans faire un seul vrai chrono.

Les éliminés sont Lawson, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso et Stroll.

Chronos après SQ1 :