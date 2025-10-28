Red Bull dément sacrifier 2026 pour sauver le titre de Verstappen

Red Bull insiste sur le fait que ses efforts de développement en fin de saison n’ont rien à voir avec les inquiétudes concernant la réglementation 2026 sur les moteurs, malgré les affirmations de McLaren selon lesquelles l’équipe autrichienne sacrifie leurs progrès sur le long terme pour poursuivre les espoirs de titre de Max Verstappen.

Le patron de McLaren, Andrea Stella, a suggéré au Mexique que la décision de Red Bull de continuer à développer sa voiture 2025 reflétait l’incertitude concernant le futur groupe motopropulseur Red Bull-Ford.

Mais le Dr Helmut Marko, puis le directeur de l’écurie Laurent Mekies, ont rejeté cette théorie.

"Cela n’a rien à voir avec 2026," a déclaré Mekies.

"Si nous terminions la saison sans tirer le meilleur parti de cette voiture, nous aborderions 2026 avec trop d’incertitudes. C’est pourquoi nous avons décidé d’investir davantage dans cette voiture, afin d’améliorer certains aspects et de gagner en vitesse."

"Cela nous donne beaucoup plus de confiance dans nos outils, nos méthodes et nos approches pour 2026. Oui, il restera moins de temps et d’énergie pour le nouveau projet, mais c’est une décision consciente. Cela n’a rien à voir avec les performances."

Le Français a déclaré que l’approche de l’équipe était axée sur la compréhension et non sur le risque.

"Nous faisons cela parce que nous pensons que c’est un avantage net. Nous vérifions nos méthodes et pouvons les appliquer à 2026. Nous ne le ferions pas si cela nous causait des problèmes."

"Oui, il y a un prix à payer, mais nous pensons que cela en vaut la peine."

"Quant à savoir pourquoi nous avons continué à développer cette voiture, peut-être un peu plus que nos concurrents, cela n’a rien à voir avec un manque de confiance dans notre projet moteur 2026 non plus."

"Si nous avions tourné la page à un moment de la saison où nous étions très mécontents de cette voiture, qui n’atteignait pas son plein potentiel, nous aurions abordé 2026 avec beaucoup de questions en tête et beaucoup d’espoirs irréalistes."

"Nous avons préféré investir un peu plus dans cette voiture. Nous avons essayé de débloquer ce qui, selon nous, ne fonctionnait pas et avons obtenu un peu plus de performances."

"Oui, il a fallu bien sûr beaucoup de temps et d’énergie pour cela, mais c’est la raison. Cela n’a absolument rien à voir avec les performances du futur groupe motopropulseur."