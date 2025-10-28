Confiance renforcée : McLaren croit au titre pilotes après la démonstration de Norris

Le discours se fait clairement plus déterminé chez McLaren F1. Après avoir affirmé que Red Bull sacrifiait 2026 en poursuivant le développement de sa RB21 (ce que Red Bull dément), le directeur de l’écurie, Andrea Stella, appuie à nouveau là où ça fait mal et estime que la confiance pour le championnat pilotes s’est renforcée après la victoire dominante de Lando Norris au Grand Prix du Mexique.

Norris a remporté dimanche la course avec 30 secondes d’avance sur Charles Leclerc et l’un de ses rivaux pour le titre, Max Verstappen.

Cette victoire, la sixième de Norris cette saison, lui a permis de reprendre la tête du championnat des pilotes pour la première fois depuis avril, avec un point d’avance sur son coéquipier Oscar Piastri, Verstappen étant désormais à 36 points avec seulement quatre week-ends de Grand Prix restants et deux Sprints, soit 116 points au maximum à récolter.

"La confiance en termes de championnat est renforcée," admet Stella, certainement un peu soulagé après la 13e victoire de McLaren cette saison.

"Elle est renforcée parce que nous avons prouvé que nous avons une voiture capable de gagner des courses et, dans certaines conditions, de dominer les courses. C’est le facteur le plus important pour mettre Lando et Oscar en condition de remporter le championnat pilotes. Je ne pense pas que ce soit une question de mathématiques."

"Je pense que c’est une question de compétitivité. Et il était important de confirmer cette compétitivité. Et je pense que même en ce qui concerne Oscar, même s’il a perdu quelques points face à Verstappen, il a beaucoup appris ce week-end."

"C’est en quelque sorte un investissement que l’on fait pour s’assurer d’être compétitif dans toutes les conditions lors de la dernière partie de la saison. Donc, dans l’ensemble, l’équipe et les pilotes sortent de ce week-end encouragés et optimistes pour la fin de la saison."

La victoire de Norris a mis fin à une période délicate pour McLaren, l’équipe ayant enchaîné quatre courses sans victoire, tandis que Verstappen avait réduit son écart de 104 points à seulement 40 avant la course du week-end dernier.

Norris lui-même a réduit son retard de 34 points sur Piastri depuis son abandon à Zandvoort, le Britannique ayant réalisé une performance parfaite tout au long du week-end au Mexique, tandis que Piastri n’a pu terminer qu’à la cinquième place.

"Lorsque l’on regarde les dernières années de Lando, on a déjà vu un week-end avec ce niveau de domination dans d’autres circuits. Comme l’année dernière, à Zandvoort. Nous l’avons vu à Singapour. Ce n’est donc pas la première fois, je pense, que Lando affiche des performances de ce niveau. Il a été très convaincant."

"Je pense qu’il a tout simplement été le plus rapide à chaque séance. Il a su tirer parti des performances de la voiture."

"D’une certaine manière, ces conditions particulières de faible adhérence correspondent parfaitement à sa façon naturelle d’améliorer son temps au tour, qui est presque à l’opposé des caractéristiques d’Oscar."

"Cela ne fera que renforcer la confiance de Lando et ce sera important pour les quatre dernières courses. Lando et Oscar abordent les quatre dernières courses avec des raisons d’être confiants."

"Et je pense que l’équipe aborde également les quatre dernières courses avec une meilleure compréhension de la manière d’exploiter les performances de la voiture de manière constante. Car lors des dernières courses avant le Mexique, nous avons parfois laissé de la performance dans le garage comme on dit."