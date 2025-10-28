Mekies : Red Bull ’n’a jamais baissé les bras’ au fil du GP du Mexique

Red Bull ne s’attendait pas à une course facile au Mexique, après une qualification décevante pour Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Mais le podium réussi par le Néerlandais est finalement une bonne nouvelle.

Tout s’est mis en place pour que le team déroule sa course et sa stratégie sans perdre de temps ni de performance, maximisant le résultat de Verstappen. En revanche, la même tactique n’a pas fonctionné pour Tsunoda, d’autant que son arrêt a été totalement raté.

"Bravo à toute l’équipe pour n’avoir jamais baissé les bras pendant un week-end où nous avons rencontré plus de difficultés que prévu avec la RB21" a déclaré Laurent Mekies, le directeur de Red Bull Racing.

"Tout le monde a tout donné pour obtenir un meilleur résultat et le soutien que nous avons reçu de Milton Keynes et ici, sur le circuit, a été très fort. Cela n’a pas suffi pour lutter pour la victoire, mais cela nous a permis d’obtenir un autre podium important avec Max."

"Son pilotage a permis à la stratégie de très bien fonctionner pour nous, donc bravo à l’équipe stratégique, car nous nous sommes engagés dans un arrêt unique difficile en partant avec des pneus médiums très délicats."

"Son deuxième relais a été formidable, il n’a pas laissé le rythme baisser et ce qu’il a réussi à tirer de la voiture était exactement ce dont nous avions besoin pour que sa course fonctionne."

"Il gagnait six à sept dixièmes sur Charles à chaque tour et nous aurions pu nous battre jusqu’au bout sans la VSC. Cela fait partie du jeu, nous ne contrôlons pas la VSC, et cela nous a privé d’une belle bataille à regarder et peut-être quelques points en plus pour Max."

Mekies reconnait que Red Bull était en retrait face à McLaren ce week-end, pour la première fois depuis Zandvoort : "Nous n’étions pas dans la même position de force que lors des dernières courses. Il n’y a pas de raison évidente à cela. Les réglages ou les qualités de notre voiture face à la McLaren."

"Je pense que l’aspect le plus évident est que, comme vous l’avez entendu à plusieurs reprises à la radio, nous n’avons pas pu donner à Max une voiture avec laquelle il pouvait pousser autant qu’il le fait normalement. Et cela nous a probablement ralentis un peu. Je pense donc que nous sommes conscients de certains éléments que nous avons laissés de côté."

"Serait-ce suffisant pour rivaliser avec Lando ce week-end ? Je ne sais pas. Honnêtement, il faut leur rendre hommage. Ils ont été très, très rapides. Il était intouchable ce week-end. Je vous mentirais si je vous disais que nous savons comment revenir ici et battre Lando. Probablement pas pour l’instant."

Avec 36 points de retard sur le leader et 35 points sur son dauphin, la quête du titre pilotes semble délicate pour Verstappen : "Nous n’allons pas changer notre approche. Nous ne pensions pas au championnat il y a cinq courses. Nous ne pensons pas au championnat avant Austin."

"Nous n’y penserons pas après Mexico. Ce que nous constatons, c’est que nous ne sommes pas entièrement satisfaits des performances de la voiture ce week-end. C’est donc là-dessus que nous nous concentrons actuellement."

"Nous nous concentrerons à essayer de trouver ce que nous ferions si nous devions revenir ici. Que pouvons-nous apprendre pour le Brésil ? Le reste, le championnat, sera une conséquence de ce bon travail."