Verstappen se fixe un objectif ’pas facile’ pour les 24H du Nürburgring

Max Verstappen s’est fixé l’objectif ambitieux de remporter les 24 Heures du Nürburgring dès sa première tentative. Le quadruple champion du monde de Formule 1 fera ses débuts ce week-end dans la prestigieuse course d’endurance sur le légendaire circuit allemand, au sein d’un plateau GT3 extrêmement relevé.

Le pilote Red Bull disputera cette classique au volant d’une Mercedes-AMG GT3 arborant les couleurs de la firme autrichienne, et sous la bannière Verstappen Racing. L’équipage de la voiture au numéro 3 se composera, à ses côtés, de Daniel Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer.

"Le succès, c’est la victoire. C’est très simple. C’est pour ça que nous sommes ici. Bien sûr, je sais que ce ne sera pas facile, mais c’est l’objectif" a déclaré Verstappen. "Mais en même temps, j’ai aussi hâte de vivre toute l’expérience, de partager la voiture avec mes coéquipiers, de travailler tout au long du week-end et de voir ce que nous pouvons réellement accomplir."

"Je pense que ce qui m’a le plus inspiré, c’est simplement le fait que c’est l’un des meilleurs circuits au monde, ou le circuit le plus fou du monde sur lequel on puisse courir. C’est l’une de ces courses spéciales auxquelles on veut participer et que l’on veut gagner."

Le Néerlandais s’est préparé pour cet événement sur simulateur, avec sa longue expérience en E-sport, tout en participant à plusieurs courses plus courtes sur le Nürburgring ces derniers mois.

"C’est là que tout a commencé pour moi, sur le simulateur, pour apprendre la piste. J’ai fait des milliers de tours, j’ai aussi participé à de multiples courses de 24 heures ici dans le monde de la simulation."

"Ainsi, lorsque je me suis rendu sur place pour la première fois en conditions réelles, connaître le tracé et savoir où aller n’était plus un problème. Il s’agissait simplement de comprendre les nouveaux vibreurs ou les niveaux d’adhérence, car chaque année, du nouvel asphalte est posé à certains endroits."

"Ensuite, il fallait bien sûr appréhender la vraie voiture avec les forces G, les compressions et ce genre de choses. Mais il est certain que le simracing a beaucoup aidé pour être immédiatement dans le rythme."

Interrogé sur ce qu’il perçoit comme étant le plus grand défi, Verstappen n’a pas une seule crainte : "Cela peut être n’importe quoi, vraiment. Gérer le trafic, les imprévus sur la voiture, ou autre. Les conditions météo également : s’il pleut ou non, cela rendra les choses beaucoup plus difficiles."

"Si le temps est parfaitement sec et beau, c’est différent. On essaie simplement d’aller aussi vite que possible sans prendre trop de risques. Mais nous gérerons cela durant le week-end. C’est pour cela que nous faisons des courses de préparation avant les 24 heures."

"C’est là que l’on apprend le plus sur la gestion du trafic, les drapeaux et, bien sûr, les arrêts aux stands, le changement de baquet et de pilote, c’est évidemment très utile. C’est la raison pour laquelle on participe à ces courses plus courtes ici."