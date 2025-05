Vasseur espère confirmer ’les progrès en qualifications’ de Ferrari

Ferrari a signé son meilleur résultat de la saison à Monaco avec la deuxième place de Charles Leclerc. Frédéric Vasseur espère réussir à continuer ce genre de performances ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Espagne, où il est impatient de voir les effets de la directive sur les ailerons flexibles.

"Le premier tiers de la saison étant désormais derrière nous, il est temps d’aborder le Grand Prix d’Espagne sur un circuit que tous les pilotes et toutes les équipes connaissent bien" a déclaré le directeur de la Scuderia.

"Nous arrivons à Barcelone après deux courses positives, tandis que lors de la dernière course à Monaco, nous avons également progressé en termes de performances lors des qualifications."

"Ce week-end, notre objectif est donc de poursuivre sur notre lancée. Les tests statiques plus stricts sur la flexibilité de l’aileron avant entrent en vigueur lors de cette manche et il faudra en tenir compte."

Barcelone "exige beaucoup" des monoplaces

Marc Gene a été pilote essayeur puis ambassadeur de Ferrari, qu’il a rejointe en 2005. Il explique quels sont les défis de Barcelone : "Les pilotes aiment beaucoup le circuit de Barcelona-Catalunya, surtout avec son nouveau tracé. Il s’agit toujours d’un circuit lent, mais grâce aux modifications apportées, il est devenu de plus en plus intéressant."

"Par exemple, le virage 10 est devenu un virage très rapide où il est même possible de doubler, ou encore les deux derniers virages qui sont redevenus tels qu’ils étaient à l’origine en 1991. C’est maintenant amusant et stimulant, surtout avec les voitures actuelles."

"D’un point de vue technique, c’est un circuit où l’aérodynamique et les aspects mécaniques de la voiture sont très importants. Il exige beaucoup des pneus et du moteur, car la ligne droite principale est très longue et nécessite de mettre les gaz à fond."

"Chaque partie de la voiture est sollicitée, donc tous les départements techniques ont du pain sur la planche ! C’est aussi la raison pour laquelle ce circuit a été si souvent utilisé pour les essais et que les équipes y apportent des évolutions."

Gene apprécie "le bon sens" de la F1

L’Espagnol est impressionné par l’évolution technologique des monoplaces et par le spectacle qu’offre la F1 : "La Formule 1 est en pleine forme et technologiquement, elle est à un très haut niveau. Les moteurs sont extrêmement sophistiqués et efficaces."

"Il y a quelques années, il aurait semblé impossible qu’un moteur de 1,6 litre puisse produire 1000 chevaux, ce qui montre à quel point tous les acteurs de la Formule 1 ont travaillé au développement de ce moteur. Il en va de même pour le châssis, dont le plancher génère un tel appui que les pilotes affirment que la conduite de ces voitures est vraiment spéciale."

"Les voitures actuelles sont très grandes et aussi très lourdes, alors je suis impatient de voir ce qui se passera avec la nouvelle réglementation l’année prochaine, lorsque les voitures commenceront à devenir plus légères et plus petites."

"En ce qui concerne le spectacle, la Formule 1 vit une période faste, car elle a eu le bon sens de s’ouvrir à un tout nouveau public avec un nouveau mode de communication, ce qui l’a rendue extrêmement populaire dans le monde entier. Sa popularité est stratosphérique, avec des Grands Prix à guichets fermés et un tout nouveau public de jeunes fans, ce qui crée une grande énergie."

Gene se félicite de faire partie de la Scuderia depuis tant d’années, et il apprécie la passion que génère l’équipe : "Il ne se passe pas un jour sans que je me dise que je suis un homme très chanceux et que c’est un privilège de travailler pour Ferrari pour de nombreuses raisons."

"Pour son histoire et le rêve réalisé par Enzo Ferrari, qui perdure encore aujourd’hui. Pour le fait que cette équipe a remporté plus de victoires que n’importe quelle autre dans l’histoire du sport. Pour la fierté de faire partie de cette incroyable équipe, à laquelle chaque pilote aspire, comme l’illustre l’arrivée de Lewis."

"Et pour la passion que tous nos employés mettent dans leur travail chaque jour. Cette passion est récompensée par le soutien des tifosi, toujours présents quoi qu’il arrive, et ils méritent d’être remerciés pour avoir rendu Ferrari vraiment spéciale."