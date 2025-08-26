Red Bull admet que Verstappen pourrait partir l’année prochaine

Le Dr Helmut Marko admet que Max Verstappen pourrait encore décider de quitter Red Bull après 2026, malgré sa récente réaffirmation de son engagement envers l’équipe.

Le quadruple champion du monde est sous contrat jusqu’en 2028, mais des spéculations persistantes en 2024 et 2025 laissaient penser que des clauses de sortie pourraient lui permettre un départ anticipé. Le licenciement de Christian Horner a calmé la situation, Verstappen ayant déclaré avant la pause estivale qu’il resterait en 2026.

"D’après ses déclarations, il était clair qu’il souhaitait rester, et c’est logique, même si la clause de sortie était devenue exécutoire," a déclaré Marko, conseiller de Red Bull pour le sport automobile.

Cependant, l’arrivée du règlement de 2026 signifie une grande incertitude pour les performances pour toutes les équipes. Verstappen a donc choisi de rester fidèle à Red Bull Racing mais son avenir n’est pas garanti. L’équipe a donc une saison cruciale devant elle pour le convaincre de rester.

"Personne ne sait à quoi ressemblera la situation en 2026," admet Marko.

"Côté moteur, Mercedes se proclame leader de sa catégorie, mais rien ne le prouve."

"Côté châssis, on ne sait pas si quelqu’un décrochera le jackpot. Il y a donc beaucoup d’incertitude, et, de son point de vue, il est bien plus logique de rester, de considérer tout cela, et si nous ne sommes pas compétitifs l’année prochaine, de reconsidérer sa décision."

Depuis qu’il a confirmé son maintien en 2026, Verstappen a de nouveau été aperçu en vacances avec Toto Wolff, le patron de Mercedes F1. De bonnes relations entre les deux hommes qui continueront certainement à alimente les rumeurs d’un transfert à moyen ou long terme.

Mais avec Verstappen restant chez Red Bull au moins pour 2026, Mercedes F1 peut rester concentrée sur George Russell et le jeune rookie Kimi Antonelli.

Si prolonger Russell est une formalité, la question aurait pu se poser pour l’Italien, victime d’une baisse de forme et de confiance depuis le début de la saison européenne. Mais Wolff affirme que ce dernier n’est pas en danger malgré les difficultés.

"Nous savions ce que cela signifiait de mettre un jeune de 18 ans au volant de la voiture. Nous savions que c’était très prometteur, mais nous savions aussi que la pression serait forte."

"Jamais dans l’histoire un pilote de 18 ans n’avait fait ses débuts dans une voiture capable de gagner des courses."

"J’ai dit dès le départ qu’il y aurait des jours et des week-ends où nous pleurerions à chaudes larmes, mais aussi des moments d’éclat. C’est exactement ce qui se passe. Il apprend, réapprend, progresse, commet parfois des erreurs, mais en même temps, il est extrêmement rapide."

"Notre projet de développement de Kimi Antonelli se déroule parfaitement comme prévu."

Quant à Russell, les négociations contractuelles au-delà de 2025 sont en cours, et le Britannique milite pour une prolongation de plus d’un an, sentant toujours le danger de l’arrivée possible de Verstappen en 2027.

"Nous pouvons toujours compter sur George," confie Wolff.

"Il entretient également d’excellentes relations avec nos partenaires et participe à des activités commerciales qui renforcent sa propre marque et celle de l’équipe. On ne pouvait pas rêver d’un meilleur pilote."