Le Grand Prix des Pays-Bas ne se fera pas à guichets fermés

Alors que la Formule 1 reprend ses activités après sa pause d’août, le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort – la course à domicile de Max Verstappen – se distingue pour une raison surprenante.

Il est apparu que des places sont toujours invendues, ce qui est inhabituel dans le calendrier de la F1 et encore plus pour cette course qui se déroule en général à guichets fermés avec des billets tous vendus des mois à l’avance !

La popularité de l’événement est certainement amoindrie par la saison 2025 difficile de Verstappen, où le quadruple champion du monde devrait passer à côté d’un cinquième titre consécutif. De plus, le pilote Red Bull sera loin d’être favori sur ses terres avec une Red Bull RB21 inférieure à la McLaren MCL39.

La demande a été fulgurante par le passé. Les trois premiers Grands Prix des Pays-Bas après le retour de la F1 en 2021 ont attiré plus de 300 000 spectateurs par week-end, mais en 2024, le nombre de spectateurs a chuté à 275 000. Cette année, quelques jours avant le week-end de la course, il reste des billets disponibles, principalement pour le vendredi.

Un porte-parole du circuit a déclaré qu’ils s’attendaient toujours à ce que les billets soient complets samedi et dimanche, mais a souligné que "les premières années, les billets étaient vendus plus tôt qu’aujourd’hui."

"Nous devons être plus actifs dans la vente. Mais nous prévoyons qu’en 2026, les tribunes seront certainement pleines à craquer."

L’année dernière, les organisateurs ont accepté de prolonger le contrat avec la F1 d’une saison supplémentaire, confirmant que 2026 sera pour l’instant le dernier Grand Prix du circuit de Zandvoort.

La situation est bien différente en Australie. À Melbourne, les organisateurs ont répondu à la forte demande... en augmentant les prix !

Un pass entrée générale quatre jours coûte désormais 385 $, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’année dernière, et plus du double du prix de 189 $ il y a cinq ans.

Les critiques abondent désormais, un supporter déplorant : "c’est le système de billetterie qui gâche le GP pour tout le monde. Les prix sont exorbitants."

Un autre a ajouté : "Il est moins cher de prendre l’avion pour Singapour que d’aller à Melbourne pour la F1."

Travis Auld, PDG de l’Australian Grand Prix Corporation, a néanmoins défendu ces tarifs : "Nous avons cherché à trouver un équilibre entre l’accessibilité des billets, l’amélioration continue de l’expérience des fans et la satisfaction du niveau record d’intérêt."