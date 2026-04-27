Alonso : j’espère que ce n’est pas ma dernière saison en F1

Fernando Alonso n’a jamais caché qu’il approchait de la fin de sa carrière en Formule 1, mais l’Espagnol a cette fois laissé entendre plus clairement que l’échéance n’était pas encore imminente. À 44 ans, le double champion du monde a affirmé espérer que la saison 2026 ne serait pas la dernière de son parcours en Grand Prix.

Interrogé en marge du Grand Prix Historique de Monaco, le pilote Aston Martin a évoqué son avenir avec prudence, tout en laissant transparaître une motivation intacte.

"Le temps nous le dira. Je le sentirai," a-t-il expliqué. "Pour le moment, je ne sens pas que ce soit le moment. Je me sens compétitif, je me sens motivé, je me sens heureux quand je pilote. Donc oui, j’espère que ce ne sera pas ma dernière saison."

Ces propos confirment une tendance déjà perceptible : malgré les interrogations sur son futur, Alonso ne semble pas prêt à tourner la page. Son contrat actuel avec Aston Martin arrive à son terme à la fin de la saison, et il avait précédemment indiqué qu’il prendrait sa décision cette année, tout en reconnaissant qu’il serait plus difficile de raccrocher si sa monoplace ne se montrait pas compétitive.

Le début de saison 2026 n’a pourtant pas été tendre avec lui, avec deux abandons lors des premières courses, avant une modeste 18e place au Grand Prix du Japon. Des résultats en deçà des attentes, qui n’entament toutefois pas son attachement profond à la discipline.

"J’adore ce que je fais. J’adore courir," insiste-t-il. "J’ai disputé ma première course à l’âge de trois ans, et aujourd’hui j’en ai 44, donc cela fait 41 ans de ma vie que je suis derrière un volant."

Une longévité exceptionnelle qui rend la perspective d’un arrêt particulièrement délicate à envisager.

"Oui, le moment où je devrai arrêter de courir sera une décision très difficile à prendre et compliquée à accepter," conclut Alonso.

Malgré les incertitudes sportives et contractuelles, le message est clair : tant que le plaisir et la compétitivité seront au rendez-vous, Alonso n’a aucune intention de quitter la Formule 1.