Présentation et horaires du Grand Prix de Miami 2026 de F1

Le Grand Prix de Miami marque la fin d’une pause forcée de plus d’un mois pour la saison 2026 de F1, après l’annulation de deux courses, et avec lui, la quatrième manche d’un championnat qui s’annonce particulièrement disputé.

Cette quatrième épreuve de la saison est le deuxième week-end de Sprint, et les pilotes et équipes découvriront pour la première fois le règlement revu, avec des modifications des règles concernant le déploiement de l’énergie.

Celles-ci permettront normalement d’éviter des tours de qualification dans lesquels les pilotes ne peuvent pas attaquer, et elles doivent aussi éviter les disparités de performance qui créent un gros danger.

Pour toutes ces raisons, les Libres dureront 90 minutes au lieu de 60, afin de permettre aux pilotes de se familiariser avec ces changements, puisque la deuxième séance sera directement la qualification pour le Sprint du samedi.

Le tracé

Le Miami International Autodrome comporte 19 virages et mesure 5,412 km de longueur. Les pilotes le parcourront à 57 reprises durant la course, pour un total de 308,326 km. La ligne de départ et le paddock se tiennent au pied du Hard Rock Stadium.

Un enchaînement de trois virages débute ce circuit, avant trois courbes rapides et un freinage en appui devant la marina. De là, les virages 9 et 10 sont en réalité une ligne droite légèrement courbée. Celle-ci mène à la section la plus sinueuse de la piste.

En effet, le virage 11 est à angle droit à gauche, avant une courbe à droite, un virage à gauche, puis une chicane et un virage un peu plus serré qu’un angle droit. De là, les pilotes débouchent sur la plus longue ligne droite du tracé.

Celle-ci mène vers l’épingle du virage 17, qui constitue un point crucial pour dépasser. Un rapide gauche et un droite ramènent vers la ligne des stands. Il y aura encore trois zones de DRS sur le circuit de Miami.

La première se situera entre les virages 9 et 11, qui constituent en fait une ligne droite en très légère courbe. La seconde se trouvera sur les deux derniers tiers de la longue ligne droite de retour, tandis que la troisième prendra place devant les stands.

Les forces en présence

Avec un mois de travail pour toutes les équipes depuis la dernière course et des règles techniques revues, il est de nouveau très difficile d’imaginer une hiérarchie, même s’il est difficile de ne pas imaginer Mercedes avec un avantage.

Mais Ferrari aura un gros package d’évolutions, comme McLaren, et l’écart pourrait se resserrer entre les trois top teams, d’autant que la FIA a interdit à Mercedes d’utiliser une zone grise d’exploitation de son moteur.

Ces trois équipes devraient toutefois être encore en tête du peloton, et il est difficile d’imaginer comment se dessinera la hiérarchie derrière, même si le gros ensemble d’évolutions de Red Bull devrait permettre à l’équipe de Milton Keynes de se mettre à l’avant du peloton de poursuivants.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le Grand Prix de Miami :

— Franck : 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Hamilton

— Emmanuel : 1. Russell, 2. Norris, 3. Leclerc

— Alexandre : 1. Norris, 2. Leclerc, 3. Russell

Les horaires du Grand Prix de Miami

Le décalage horaire étant de 6 heures avec la Floride, le Grand Prix de Miami se tiendra en soirée chez nous, et il s’agira d’un format Sprint, avec des qualifications le vendredi soir.

- Vendredi 1er mai

18h00-19h30 : Essais Libres

22h30-23h14 : Qualif Sprint

- Samedi 2 mai

18h00-19h00 : Sprint

22h00-23h00 : Qualifications

- Dimanche 3 mai

22h00-00h00 : Course

Le palmarès complet du Grand Prix de Miami :