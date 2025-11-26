Schumacher : Aller en IndyCar ’ne me ferme pas la porte’ de la F1

Mick Schumacher assure que son passage en IndyCar ne ferme pas la porte à un retour en F1 dans le futur. Il a officiellement rejoint Rahal Letterman Lanigan Racing pour la saison 2026 d’IndyCar, après avoir passé les dernières années comme pilote de réserve Mercedes F1 et membre du programme d’endurance d’Alpine.

Après avoir tenté sans succès d’obtenir un volant à temps plein en F1 auprès de ces deux équipes ainsi que d’Audi, tout en ayant été fortement lié à un rôle de pilote de réserve chez Cadillac ces derniers mois, l’Allemand a tourné son attention vers la catégorie reine du monoplace aux États-Unis.

"Je pense que de toute façon, le monde de la F1 est très spécifique et particulier, mais évidemment cela reste de la monoplace" a déclaré Schumacher. "Et je pense qu’il y a eu beaucoup de grands pilotes, nombreux, qui ont aussi été affiliés à d’autres équipes en F1 pour de bonnes raisons, donc je ne vois pas pourquoi un passage en IndyCar fermerait cette porte, non."

Mick admet avoir loupé une opportunité en Formule 1.

"D’après ce que j’ai entendu, j’étais en lice pour le baquet Cadillac F1 jusqu’au bout. Ils ont pris une autre direction, et c’est très bien comme ça. Je me suis alors demandé si je voulais continuer à tenter ma chance en F1 en tant que réserviste ou si je préférais piloter à nouveau des monoplaces en compétition, ce que j’apprécie beaucoup. L’opportunité avec RLL s’est heureusement présentée, et je suis ravi d’être ici."

Détaillant le processus de décision qui l’a conduit à estimer que l’IndyCar était la bonne étape pour sa carrière, Schumacher s’st félicité : "Je pense qu’en fin de compte, pour moi, c’était simplement intéressant d’explorer à nouveau la voie de la monoplace, et de m’y réinstaller davantage."

"Évidemment, je pense que l’IndyCar était alors la meilleure option. Je devais juste me le confirmer à moi-même et à tout mon entourage, que c’est quelque chose que je me voyais faire sur le long terme."

"Et donc, je pense que le processus de décision a été assez simple. Il s’agissait juste d’essayer de comprendre à quel point serais-je engagé ? Et évidemment, je ne serais pas ici si je n’étais pas engagé à 100 %. Donc je suis très enthousiaste. Je pense que c’est un super championnat."

"J’ai hâte aux tests sur ovales. C’est quelque chose qui est toujours prévu, et que je veux explorer. Mais pour moi, il était important de ne pas faire les choses à moitié, mais vraiment d’y aller et de le faire à 100 %, et donc les ovales font partie de cela."

"J’ai eu de bonnes conversations avec des gens qui, vous savez, avaient de bons et de moins bons avis à ce sujet, et j’ai dû faire une sorte de moyenne de tout ça, et voilà, j’ai décidé pour moi-même."

Compte tenu des précédents commentaires, il a été suggéré à Mick qu’il existe dans la F1 une perception d’un danger accru en IndyCar, notamment à cause des ovales et surtout d’Indianapolis, mais il n’y prête plus attention.

"Oui, bien sûr, c’est quelque chose auquel j’ai réfléchi. Mais d’un autre côté, je pense que le sport automobile dans son ensemble est dangereux, donc je ne vois pas vraiment pourquoi, en particulier, cette discipline devrait être plus dangereuse qu’une autre."

"Évidemment, il y a eu de nombreuses évolutions, et Jay [Frye, président de l’équipe RLL] en a été un acteur majeur, pour rendre la course sur ovales, ou la course en IndyCar en général, plus sûre. Nous en avons longuement discuté, et toutes ces discussions ont été positives à mes oreilles, et c’est ce qui m’a conduit à prendre ma décision."

"Bien sûr, ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Je ne le prends pas à la légère. Je pense que les vitesses sont folles. C’est super rapide. Nous roulons évidemment de manière très serrée, côte à côte, mais j’accepte le risque pour le plaisir de la course."

Bien qu’il ne lui reste que trois mois avant son premier week-end de course en IndyCar, Schumacher ne se sent pas intimidé par la quantité de choses qu’il doit apprendre. Le pilote de 26 ans sait que la catégorie comporte de nombreux aspects uniques et se prépare déjà à relever ce nouveau défi.

"Je pense que, évidemment, tout sera quasiment nouveau pour moi. Beaucoup de circuits seront nouveaux, la course sur ovales sera nouvelle, donc il y a beaucoup de choses que je dois encore comprendre et apprendre."

"J’ai évidemment de très bons coéquipiers à mes côtés : l’un a beaucoup d’expérience, l’autre sort fraîchement d’une saison complète. Je pense que c’est une bonne combinaison pour m’orienter."

"Ça me rappelle un peu les bons vieux jours du karting. Assez similaire à ce qu’était la course en WEC. Il y a beaucoup de situations côte à côte, et peut-être un petit contact de temps en temps."

"D’après ce que je comprends, les voitures sont assez robustes aussi quand il s’agit d’actions roue contre roue, et j’ai parlé à quelques autres pilotes, et ils apprécient vraiment le style de course."

Frye a ensuite détaillé le programme d’essais élaboré pour Mick, qui comprendra différents tests sur ovales : "Nous avons réfléchi à la manière de répartir cela. Donc ce sera probablement quatre essais sur ovales, deux sur circuits routiers et un sur circuit urbain, qui serait Sebring."

"Trois de ces séances sont déjà programmées, et pour les autres, nous sommes en train de voir comment cela s’intègre dans le calendrier des courses. Donc ce sera probablement quatre, deux et un."