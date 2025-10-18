Alonso encourage Aston Martin F1 à se ’reposer’ pendant la fin de saison

Fernando Alonso a demandé à son équipe de considérer le reste de la saison 2025 de Formule 1 comme un test et de se reposer avant une campagne 2026 cruciale. Le pilote Aston Martin F1 reconnait que la saison 2025 est décevante, mais il pense que les courses restantes sont un bon moyen de se relancer.

Aston Martin a connu une année décevante jusqu’à présent, ne parvenant pas à monter sur le podium. Avec 68 points, l’équipe est vise la sixième place du championnat des constructeurs, mais elle fonde surtout de bons espoirs sur la saison prochaine avec le nouveau règlement.

"Le week-end, nous devons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes" a déclaré Alonso. "Nous devons rester très motivés. Nous devons améliorer certains aspects opérationnels afin d’être plus performants l’année prochaine."

"Nous devons donc considérer ces six courses comme une sorte de test. Il est évident que nous devons garder un œil sur le calendrier de l’année prochaine et économiser un peu d’énergie."

"Même si nous courons à fond et que nous voyageons pendant les deux prochains mois, nous devons également penser à nous reposer un peu dès maintenant, dans cette dernière partie de l’année, afin de commencer janvier avec les batteries complètement rechargées."

Malgré des résultats historiquement faibles à Austin, Alonso est convaincu que le format peut aider Aston Martin à se démarquer ce jour et en course dimanche : "Nous avons rencontré quelques difficultés ici ces deux dernières années. Même lorsque la voiture fonctionnait bien en 2023, nous avons eu du mal ici."

"Nous devons faire quelque chose de différent par rapport aux deux dernières courses ici pour vraiment marquer des points. La première journée s’est bien passée. Voyons maintenant ce que donnera le Sprint. En même temps, nous arrivons de Singapour où le rythme était rapide. C’est un week-end de Sprint, ce qui est normalement un avantage pour nous."