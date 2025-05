Miniatures F1 : La Mercedes W15 d’Hamilton et les casques 1/5e débarquent

Elle était très attendue par les fans, elle est enfin là chez vos revendeurs Spark préférés : la Mercedes F1 W15 de Lewis Hamilton de 2024 en version Silverstone.

C’est une version particulière puisque c’est la dernière victoire du septuple champion du monde avec Mercedes avant qu’il ne quitte l’équipe allemande pour Ferrari. C’est aussi, à ce jour, sa dernière victoire en Grands Prix en Formule 1 puisqu’il n’a remporté qu’un Sprint en Chine depuis.

Sur cette Formule 1 toujours superbement reproduite en résine par Spark, on note deux choses évidentes : le panneau de la victoire en parc fermé est fourni mais aussi et surtout le drapeau anglais qu’Hamilton a brandi lors de son tour d’honneur est également présent.

Et contrairement à l’habitude, Spark l’a représenté en mouvement, d’où cet aspect enroulé qui surprend à l’ouverture de la boîte. C’est très bien réalisé et on encourage la marque à continuer à se distinguer avec ce genre de détails.

Comme c’est le cas depuis de nombreux mois maintenant, les F1 sont livrées sur leur socle et dans une boite vitrine pour les protéger idéalement de la poussière.

Spark a également ouvert des précommandes pour de nombreuses F1 de 2025 au 1/12e, 1/18e et 1/43e. Avec notamment, la superbe livrée spéciale de de Red Bull au GP du Japon.

Les casques F1 débarquent !

Du côté des nouveautés du mois, Spark et sa filiale Looksmart livrent de nombreux casques. Voici les nouvelles références disponibles au 1/5e. Et quelques illustrations se trouvent sous le tableau.

