’C’est ma faute’ : Ocon déplore ’une erreur qui n’arrive pas normalement’

Esteban Ocon était le seul représentant de Haas F1 en Q2, mais le Français n’a pas pu en profiter après avoir subi un accident dans le troisième virage. Il révèle avoir fait une erreur en attaquant trop à la sortie du deuxième virage, ce qui l’a amené sur le vibreur où sa voiture a décroché, mais il se sent bien après ce choc.

"Ca va. C’est ma faute, je suis déçu de ma performance en qualifs aujourd’hui, je n’aurais pas dû faire cette erreur. J’ai essayé de pousser un peu plus dans le virage 2 et je me suis retrouvé sur le vibreur, j’ai perdu la voiture et j’ai tapé le mur" a déclaré Ocon.

"Ce sont des erreurs qui ne m’arrivent pas en qualifs normalement. Je suis déçu de ma prestation et j’aurais dû faire mieux pour toute l’équipe. On travaille dur depuis beaucoup de temps maintenant, je pensais qu’on allait avoir une bonne qualif cette fois, on était en bonne position."

Le Français garde néanmoins de l’espoir pour la course et son résultat possible : "On va essayer de faire le meilleur job possible demain, ce n’est pas encore fini. On ne part pas si loin des points quand même et on va tout faire pour essayer de rentrer dans les points."

Oliver Bearman a déchanté après son excellent week-end du Japon, avec une 20e et dernière place lors de la séance qualificative : "J’ai fait un mauvais tour, j’ai eu des difficultés tout le week-end avec des blocages de roues à l’avant et ça a été le cas en qualifs."

"C’est difficile d’avoir confiance avec ce problème et je n’ai pas réussi à faire de chrono. C’est étrange car j’avais fait un bon temps en EL2 malgré ce problème, mais j’étais de plus en plus limité et quand vous avez si peu confiance, vous ne pouvez pas extraire un bon chrono de la voiture. On verra ce qu’on peut faire demain."