Racing Bulls a ’tout extrait’ de sa VCARB 02 mais échoue en Q2

Liam Lawson a terminé 12e de la qualification à Djeddah, et il a battu Isack Hadjar pour la première fois de la saison en qualifications. C’est la première fois depuis dix courses que le Néo-Zélandais de chez Racing Bulls devance un de ses équipiers.

"C’est bien de tout extraire de la voiture, mais c’est dommage car le peloton est très serré, et Williams comme Alpine ont fait des progrès récemment, et c’est difficile de répliquer. On a fait un bon travail avec la voiture et on a sorti le meilleur package qu’on pouvait" a déclaré Lawson.

"Chaque week-end est comme ça, et c’est un circuit différent car on vient de Bahreïn qui est très technique. Et ici, il faut juste s’engager à fond et vous trouvez davantage de tour si vous le faites encore plus. Les points sont l’objectif, mais ce sera difficile."

Isack Hadjar a été éliminé en Q2 lui aussi, en 14e place, et il pense qu’il aurait pu atteindre le chrono de son équipier : "Je pense que c’est le mieux que pouvait faire la voiture. J’avais deux dixièmes à trouver et c’est ce qu’il avait comme avance, donc je pense que c’est le mieux que pouvait faire la voiture."

"Je n’avais pas un bon feeling dans les virages, je n’ai pas un équilibre constant au fil du tour, et il faut constamment s’adapter, virage après virage" poursuit le Français, qui ne sait pas à quoi s’attendre en course. "On n’a pas fait de tours avec du carburant, donc je ne sais pas. Mais c’est la course, on fera de notre mieux."