Timo Glock disqualifié des 24 Heures... et exclu des futures courses au Nürburgring !

Les 24 Heures du Nürburgring n’ont pas tourné au cauchemar uniquement pour Max Verstappen et son équipe . C’est aussi le cas pour Timo Glock. L’ancien pilote de Jordan Grand Prix et de Toyota en F1 a été exclu de l’épreuve après avoir perdu son permis sur la Nordschleife à la suite d’une infraction sous régime de Code 60 (vitesse limitée à 60 km/h dans une portion suite à un incident). Une sanction lourde et immédiate qui a mis fin à sa course en pleine nuit, alors que l’Allemand partageait le volant de la McLaren n°69 engagée par Dörr Motorsport avec Ben Dörr, Marvin Kirchhöfer et Timo Scheider.

Le pilote allemand, toujours consultant pour la F1 pour Sky Deutschland, disputait cette édition des 24 Heures du Nürburgring au volant d’une McLaren GT3 de Dörr Motorsport lorsqu’il a été pris en excès de vitesse dans une zone neutralisée. Les commissaires ont estimé que Glock n’avait pas respecté la limitation imposée sous Code 60, procédure utilisée sur la Nordschleife pour ralentir fortement les concurrents dans un secteur dangereux.

Selon les données relevées par la direction de course, Glock a été chronométré à 112 km/h dans une zone limitée à 60 km/h. Une infraction particulièrement sévère sur le mythique tracé allemand, où la sécurité reste une priorité absolue compte tenu de la longueur et de la dangerosité du circuit.

La sanction est rapidement tombée : "Stop-and-go de 82 secondes pour cette course et deux points de pénalité DMSB," ont indiqué les commissaires sportifs dans leur décision officielle.

Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. Les commissaires ont également précisé que ces deux nouveaux points portaient Glock à un total de quatre points de pénalité DMSB, seuil entraînant automatiquement la perte du permis Nordschleife.

"Disqualification immédiate du pilote Timo Glock pour cette épreuve et retrait général de la licence DPN," ont confirmé les officiels.

Le rapport des commissaires détaille également la procédure suivie : "Les commissaires ont examiné l’ensemble des preuves et entendu le représentant du concurrent."

"Après avoir déterminé que le pilote Timo Glock avait reçu deux points de pénalité durant cette épreuve, alors qu’il avait déjà écopé de deux points lors des épreuves qualificatives, les commissaires ont appliqué la sanction mentionnée ci-dessus."

Sur la Nordschleife, tous les pilotes doivent obligatoirement disposer d’un permis DMSB spécifique afin de pouvoir participer aux compétitions disputées sur le circuit allemand. La perte de ce permis entraîne automatiquement l’exclusion du pilote concerné.

En revanche, la McLaren n°69 de Dörr Motorsport a été autorisée à poursuivre la course malgré l’exclusion de Glock, les trois autres pilotes de l’équipage restant qualifiés pour continuer l’épreuve.

Âgé de 43 ans, Glock avait débuté sa carrière en Formule 1 avec Jordan lors du Grand Prix du Canada 2004. Après un passage aux États-Unis et deux saisons en GP2, conclues par le titre en 2007, il avait retrouvé la F1 avec Toyota en 2008, décrochant au total trois podiums.

L’Allemand avait ensuite poursuivi son parcours chez Virgin puis Marussia entre 2010 et 2012 avant de quitter définitivement la Formule 1 pour se consacrer à l’endurance et au GT, disciplines dans lesquelles il évolue encore aujourd’hui.