Sixième à Djeddah, Sainz est ’satisfait des progrès’ de Williams F1

Carlos Sainz a signé une des très belles performances de la qualification en Arabie saoudite, avec une sixième place. Le pilote Williams F1 se retrouve dans le bon groupe et va essayer de marquer de gros points à Djeddah. Il hésite toutefois à se contenter de quelques points plutôt que tout tenter, et cela dépendra de la dégradation des pneus.

"Je suis satisfait des progrès qu’on fait, on a fait le maximum de ce que peut faire la voiture. Compte tenu du fait que ce n’est que ma cinquième course, ce sont de bons progrès que l’on fait chaque semaine. Je m’habitue à la voiture, je me mets dans le rythme, et je suis devant une Ferrari et une Red Bull, donc ça montre les progrès que nous faisons" a déclaré Sainz.

"Le fait que ce soit difficile de dépasser m’a coûté cher la dernière fois à Bahreïn, et je dois décider ce que sera ma stratégie demain, soit pour signer de bons points en laissant passer les voitures plus rapides, soit en se battant et en faisant le maximum."

"Je suis à 50/50 pour l’instant. Je choisis de me battre pour le spectacle, et je pense que le premier relais à Bahreïn était bon. Mais on doit être réalistes sur ce que l’on peut faire, on doit regarder le rythme sur les relais de course et voir ce qui vaut le coup."

Alex Albon a raté la Q3 pour sept centièmes de seconde et pense vraiment qu’il aurait pu l’atteindre : "Oui, facilement. On était en plein milieu, on n’avait pas de monde autour, pas d’aspiration. On est sortis quand personne n’est sorti et on en a payé le prix."

le Thaïlandais espère remonter en course mais reste encore sceptique : "C’est un circuit où il est facile de dépasser et ça signifie qu’il y aura beaucoup de dégradation. Ca ne semblait pas génial à ce niveau là pour nous vendredi, mais on verra bien."