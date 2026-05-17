Montoya ’ne voulait pas faire’ l’Indy 500 mais y a gagné dès ses débuts

Juan Pablo Montoya a remporté deux fois les 500 milles d’Indianapolis, dont une première fois dès sa toute première tentative. Il révèle que l’Indy 500 est pourtant une course qu’il a été forcé de faire. Le Colombien s’est confié sur les raisons pour lesquelles il n’avait que peu d’intérêt à s’attaquer à la course et à l’IndyCar, appelée IRL, en 2000. À cette époque, le CART et l’Indy Racing League, qui organisait l’Indy 500, étaient des championnats distincts, et Montoya roulait en CART.

Après avoir remporté le titre CART en 1999 avec le Chip Ganassi Racing, Montoya est resté au sein de l’écurie pour l’année 2000, mais il a également fait ses débuts à l’Indy 500 cette année-là, les équipes de CART étant autorisées à rejoindre l’IRL pour la classique. Plus tard, les deux catégories ont fusionné, faisant mourir le CART. Dans le podcast Chequered Flag de la BBC, Montoya a expliqué comment il s’est retrouvé là-bas sans le vouloir.

"Indy, honnêtement, le premier, c’était vraiment marrant, parce que je ne voulais vraiment pas le faire. J’ai été forcé de le faire" a-t-il déclaré face à Damon Hill. "Rappelez-vous, à l’époque, les championnats étaient séparés, donc je défendais le championnat CART, et la voiture tombait en panne toutes les semaines, et puis ils ont dit, ’on va courir ça’. Et j’étais du genre, ’Pourquoi est-ce qu’on se focalise là-dessus [l’Indy 500], pour courir ça ?’ Et donc c’était un peu bizarre."

"Je devais faire le test des débutants. Vous devez rouler à 190 miles à l’heure, puis 195, puis 200, nous venions juste de rentrer du Japon, et ils ont dit, ’d’accord, vas-y, fais juste quelques tours de chauffe avant ça.’ Et donc je suis sorti, et au deuxième tour, j’étais à fond. Je roulais à 220 et j’étais le deuxième plus rapide de la journée. Ils m’ont dit ’ça va pour toi’."

Graham Hill, le double champion du monde et père de Damon, a lui aussi remporté l’Indy 500 en tant que débutant, en 1966, au sein de la fameuse Triple Couronne avec le championnat du monde de F1 et les 24 Heures du Mans.

"L’Indy 500 est impressionnant. C’est vraiment cool. Mon père disait, parce qu’il avait eu un briefing au préalable, qu’AJ Foyt était venu et avait dit ’personne ne gagne Indy dès sa première participation’. Alors mon père l’a gagné dès sa première participation" s’est amusé Hill.

"Mais il disait que la deuxième meilleure chose qu’il ait jamais faite, c’est d’avoir réussi à leur faire installer des portes aux toilettes. Apparemment, jusqu’alors, il fallait aller dans les toilettes des hommes, et il n’y avait pas de portes aux toilettes. Alors il en a touché deux mots avec eux, et apparemment, après cela, ils ont mis des portes aux toilettes."