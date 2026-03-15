Quatrième en Chine, Leclerc ’adore’ les nouvelles F1 en course
Il félicite Hamilton qui "a été devant tout le week-end" pour son podium
Quatrième au Grand Prix de Chine, Charles Leclerc se montre dithyrambique au sujet des nouvelles monoplaces de Formule 1 et de ce qu’elles proposent aux pilotes. Le pilote Ferrari s’est amusé en course contre Lewis Hamilton et les pilotes Mercedes F1.
S’il admet qu’il y a peut-être des ajustements à faire sur le plan des qualifications, dans lesquelles il a reconnu être moins à l’aise, il confirme que le spectacle et les possibilités proposées en course sont très intéressantes pour les pilotes et pour les batailles en piste.
"Moi j’ai adoré ! Je suis persuadé que Fred [Vasseur, le directeur de Ferrari] et les autres membres de l’équipe n’ont pas adoré et ont eu du stress, mais honnêtement c’est cool de voir une Formule 1 comme celle-ci en course" a déclaré Leclerc.
"En qualifs c’est différent et en parlant avec les autres pilotes, on est tous alignés sur le fait qu’il faudrait faire quelques changements. Mais je me suis beaucoup amusé en Australie, en Sprint hier, aujourd’hui en course."
"Lewis a été plus rapide du début à la fin, j’ai eu quelques tours où j’étais mieux, mais Lewis était au-dessus ce week-end, bravo à lui je suis content pour son podium. Déçu pour moi mais je travaillerai pour être meilleur la prochaine fois sur ce circuit."
Et le Monégasque de confirmer que son équipier est en grande forme, ce qui permet à la Scuderia de mieux se battre contre Mercedes : "Depuis le début de la saison ça se voit, Lewis est très rapide. Il l’était aussi l’an dernier mais les voitures étaient très différentes."
"Et c’est super qu’on ait les deux voitures là. Surtout qu’avec ce règlement, il y a moyen de faire quelque chose quand on a les deux voitures devant, et se retrouver avec la possibilité que Lewis et moi puissions attaquer les Mercedes, c’est très positif."
Le debriefing du GP de Chine F1 2026
Le debriefing du Grand Prix de Chine de ce week-end aura lieu lundi 16 mars à 20h30.
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