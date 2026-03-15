Hamilton se félicite d’une course ’géniale’ et d’un premier podium pour Ferrari

Lewis Hamilton semble définitivement revenir aux affaires en ce début de saison 2026, puisque le septuple champion du monde a terminé troisième du Grand Prix de Chine, signant du même coup son premier podium sous les couleurs de Ferrari.

Le Britannique est ravi de son début de saison, et il confirme s’être grandement amusé dans sa bataille avec Charles Leclerc. De quoi oublier une saison 2025 difficile et se relancer pour une dernière phase plus positive de sa carrière.

"Tout d’abord, félicitations à Kimi, je suis très heureux pour lui et heureux de partager ça avec lui. Il a pris ma place, donc bravo à lui et Mercedes. On a encore du travail pour les suivre, je me suis énormément amusé. On a pris un bon départ et on a essayé de rester dans le rythme" a déclaré Hamilton.

"C’est une des courses les plus amusantes que j’ai connues depuis longtemps, entre la manière dont roulent ces voitures et la lutte avec Charles à la fin, c’était génial. Roue contre roue, très propre, et c’est ce qu’on veut, on veut continuer à se battre."

Développant ses pensées sur sa bataille avec son équipier, Hamilton est dithyrambique sur les nouvelles monoplaces : "Je pense qu’on s’est touchés à un moment mais c’était subtile. Mais c’est ce qu’on veut, on veut des batailles intenses."

"Et je remercie tout le monde chez Ferrari, ici et à Maranello, pour nous avoir mis dans cette position. On veut être devant où sont ces gars, on a du travail mais on va tout donner, et grazie a tutti à l’usine."