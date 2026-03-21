’Il ne sera pas très patient’ : Pérez dévoile l’ambition de Towriss avec Cadillac F1

Un an après avoir obtenu son feu vert pour intégrer les grilles de départ de la Formule 1, Cadillac continue de poser les bases d’un projet ambitieux, porté autant par ses résultats en piste que par la vision de ses dirigeants. À l’occasion des deux premières manches de la saison, l’écurie américaine a déjà attiré l’attention, notamment grâce à son duo de pilotes expérimentés composé de Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

Présente sur la grille en tant que 11e équipe après un long processus de validation auprès des instances de la discipline, Cadillac a franchi une première étape symbolique en participant au Grand Prix d’Australie. En Chine, les deux pilotes ont vu l’arrivée, non sans un moment de tension lorsque Pérez est entré en contact avec son coéquipier en tentant un dépassement.

Mais au-delà de la piste, c’est surtout en coulisses que se joue l’avenir de l’équipe. Si Graeme Lowdon assure le rôle de directeur, une autre figure s’impose comme le véritable moteur du projet : Dan Towriss (en photo ci-dessous).

Interrogé sur sa relation avec le dirigeant américain, Pérez n’a pas caché son enthousiasme : "Ça fonctionne vraiment très bien. Ce que j’apprécie vraiment chez Dan, c’est son ADN de compétiteur. Je pense qu’il ne sera pas très patient malgré les débuts et qu’il va pousser toute l’équipe à progresser pour obtenir des résultats le plus rapidement possible."

Un profil qui correspond parfaitement aux ambitions de Cadillac, bien décidée à accélérer son développement pour combler l’écart avec les équipes déjà installées.

Une expérience solide venue des États-Unis

Avant même son arrivée en Formule 1, Dan Towriss disposait d’une solide expérience dans le monde du sport et du sport automobile. Il est notamment co-propriétaire et PDG d’Andretti Global, structure engagée dans plusieurs grandes disciplines.

À travers TWG Global, il détient également des parts importantes dans des franchises majeures du sport américain, comme les Los Angeles Dodgers en baseball ou les Los Angeles Lakers en basketball. Un bagage qui nourrit sa vision stratégique et son ambition de marquer durablement la Formule 1.

Moins connu en Europe, Towriss est néanmoins décrit en interne comme un leader influent, déterminé et visionnaire.

Selon Pérez, cette dynamique se ressent dans toute l’écurie : "Chaque membre de l’équipe est extrêmement motivé et déterminé à l’aider à développer le projet aussi rapidement que possible. Nous voulons voir beaucoup de progrès rapidement, et c’est quelque chose de très positif pour nous."

L’objectif est clair : bâtir une structure compétitive sur le long terme, sans perdre de temps dans les premières phases de développement.

Véritable héros national au Mexique, Pérez assure que ses supporters ont bien compris la nature du défi : "Les gens sont très heureux de me voir de retour dans le sport, et ils comprennent évidemment qu’il s’agit d’un grand projet, d’un projet à long terme."

"Les gens sont simplement très contents de me revoir en Formule 1. Et bien sûr, Cadillac est une marque très populaire dans mon pays, donc c’est une équipe qui parle aussi beaucoup aux fans."