Présentation et horaires du Grand Prix du Qatar 2025 de F1

Sans attendre après Las Vegas, la F1 se retrouve ce week-end au Qatar à l’occasion de la 23e course de la saison. Moins d’une semaine après Las Vegas, les organismes sont mis à rude épreuve par le décalage horaire, et le week-end Sprint dans la chaleur et l’humidité de Losail ne vont pas aider.

La course va être rythmée différemment de l’année dernière, car les pilotes devront observer au moins deux arrêts au stand en course. En effet, des incertitudes sur les pneus subsistent et la FIA ne veut pas de crevaisons intempestives. Il y aura donc une limite de tours par relais en course, assurant deux arrêts au minimum pour tout le monde.

Le week-end sera évidemment crucial car l’attribution du titre pourrait se décider ce week-end. Norris pourrait devenir champion du monde ce week-end, mais pas à l’occasion du Sprint. Plusieurs scénarios sont envisageables, et tout est encore possible après la disqualification des pilotes McLaren F1 à Las Vegas.

Le tracé de Losail

Le circuit de Losail fait inévitablement penser à celui de Bahreïn dans sa forme, mais on y trouve beaucoup plus de courbes rapides qu’à Sakhir, où il y a tout de même de nombreuses épingles.

La piste est totalement plate, et l’asphalte - conçu pour le championnat MotoGP - est parfaitement lisse. Les vitesses sont élevées en qualifications et les vibreurs ont été modifiés pour éviter les problèmes de pneumatiques de l’édition 2023.

Cette piste de 5,38 kilomètres possède une seule longue ligne droite, qui aura la seule zone DRS du circuit. Elle mène vers un premier virage assez resserré, puis vers deux courbes rapides.

Le premier secteur se termine par deux virages à droite à angle droit, qui mènent sur l’épingle la plus serrée. Ensuite, un autre virage serré à droite débouche sur deux courbes rapides avant un angle plus refermé pour le virage 10 à gauche.

Le troisième secteur n’est constitué quasiment que de virages rapides, jusqu’au point de détection de la zone DRS. Celui-ci se situe entre les courbes 15 et 16, cette dernière étant plus serrée avant le retour sur la ligne de départ/arrivée. Une bande de graviers sera ajoutée derrière ces vibreurs pour décourager les pilotes de prendre trop large dessus.

Forces en présence

Sur le papier, McLaren devrait être plus rapide à Losail qu’elle ne l’était à Las Vegas, même si la MCL39 a clairement des caractéristiques inattendues, et s’est bien débrouillée sur le tracé du Nevada.

Max Verstappen sera au rendez-vous avec sa Red Bull, qui affiche un bon niveau de performance chaque week-end en course, et l’espoir de titre dont il dispose sera une motivation pour aller lutter contre Lando Norris et Oscar Piastri.

Mercedes devrait être moins à son aise, et Ferrari ne devrait pas non plus être à son meilleur niveau, ce qui pourrait offrir des surprises et des opportunités pour certains teams du peloton.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous vous proposons nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris

— Emmanuel : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Piastri

— Alexandre : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix du Qatar

Décalé de début octobre à fin novembre, le Grand Prix du Qatar est moins rude pour les pilotes en matière de chaleur. Les horaires seront en après-midi et en soirée pour ce week-end contenant le sixième et dernier Sprint de la saison.

- Vendredi 28 novembre

14h30-15h30 : Essais Libres

18h30-19h14 : Qualifications Sprint

- Samedi 29 novembre

15h00-16h00 : Sprint

19h00-20h00 : Qualifications

- Dimanche 30 novembre

17h00-19h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix du Qatar