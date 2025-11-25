Michael Schumacher et Max Verstappen : deux approches, une même détermination

L’ancien manager de Michael Schumacher, Willi Weber, fait à nouveau la une des journaux allemands, non seulement pour avoir mis en vente sa villa de 15 millions d’euros suite à sa séparation d’avec sa femme, mais aussi pour ses nouvelles réflexions sur les deux pilotes qu’il considère comme les plus grands de leur époque.

Âgé de 83 ans, éloigné de la famille Schumacher depuis que Sabine Kehm a pris la direction de sa carrière et après l’accident de ski de Michael en 2013, il a déclaré à F1-insider qu’il admirait toujours profondément son ancien protégé.

"Max est un pilote plus instinctif qui prend ses décisions en se fiant à son intuition et qui a presque toujours raison," a déclaré Weber.

"Michael faisait tout de manière réfléchie, chaque manœuvre était calculée."

Il a toutefois ajouté que les deux hommes partageaient la même essence.

"Tous deux se sont complètement sacrifiés pour réussir. Ce ne sont pas des personnes glamour qui vivent pour le spectacle. Ils étaient et sont des athlètes, pas des stars hollywoodiennes. Leurs succès sont toujours au service du sport."