Michael Schumacher et Max Verstappen : deux approches, une même détermination
Willi Weber livre son analyse des deux champions
L’ancien manager de Michael Schumacher, Willi Weber, fait à nouveau la une des journaux allemands, non seulement pour avoir mis en vente sa villa de 15 millions d’euros suite à sa séparation d’avec sa femme, mais aussi pour ses nouvelles réflexions sur les deux pilotes qu’il considère comme les plus grands de leur époque.
Âgé de 83 ans, éloigné de la famille Schumacher depuis que Sabine Kehm a pris la direction de sa carrière et après l’accident de ski de Michael en 2013, il a déclaré à F1-insider qu’il admirait toujours profondément son ancien protégé.
"Max est un pilote plus instinctif qui prend ses décisions en se fiant à son intuition et qui a presque toujours raison," a déclaré Weber.
"Michael faisait tout de manière réfléchie, chaque manœuvre était calculée."
Il a toutefois ajouté que les deux hommes partageaient la même essence.
"Tous deux se sont complètement sacrifiés pour réussir. Ce ne sont pas des personnes glamour qui vivent pour le spectacle. Ils étaient et sont des athlètes, pas des stars hollywoodiennes. Leurs succès sont toujours au service du sport."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Red Bull
- Red Bull avance sa décision concernant les pilotes F1 de 2026
- F1 2026 : des inconnues partout, même pour les meilleures équipes
- Michael Schumacher et Max Verstappen : deux approches, une même détermination
- Red Bull s’attend à une montée en puissance progressive en 2026
- Marko a trouvé ’drôle’ la consigne de McLaren F1 à Norris à Las Vegas