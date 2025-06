Présentation et horaires du Grand Prix du Canada 2025 de F1

C’est déjà l’heure de la dixième course de la saison 2025 de Formule 1, après un enchainement vertigineux de neuf courses en 12 semaines. La F1 fait escale au Canada, entre deux groupes de courses européennes, et c’est donc à Montréal que le paddock se dirige ce week-end.

La question qui est en suspens pour l’instant est celle de la présence de Lance Stroll chez Aston Martin, puisqu’il a été réopéré de son poignet après le week-end de l’Espagne. Le Canadien cherche à être prêt à courir à domicile, mais une opération des poignets peut avoir des conséquences lourdes.

La pluie n’est pas attendue pour le moment au fil du week-end, mais les conditions sont évolutives, et nous vous donnerons plus d’informations dans notre désormais classique point météo de jeudi matin.

Le tracé :

Rapide et lent à la fois, le Circuit de Gilles Villeneuve constitue l’un des régals du calendrier F1. Même s’il y a peu de virages virages, le tracé offre un véritable défi entre les murs. Avec seulement cinq mètres de variation d’altitude, la piste est relativement plate, mais aussi l’une des plus courtes de la saison (4361 mètres).

Le gros du défi sur ce tracé est de trouver des réglages permettant une monoplace agressive sur les vibreurs. Une missionparticulièrement délicate avec les F1 2022, très rigides sur les suspensions. Le resurfaçage de l’asphalte devrait lui aussi jouer un rôle.

Comme les autres années, il y aura trois zones de DRS. La première se situera au début du deuxième secteur, la deuxième dans la longue ligne droite de retour vers les stands, et la troisième dans la ligne droite de départ/arrivée.

Virage 1 : Abordé à plus de 320 km/h, ce freinage mène au lent enchaînement des deux premiers virages est tout un défi, notamment pour tenir la trajectoire parfaite en sortie, où débouche la voie des stands.

Virage 3 : Une chicane droite-gauche rapide où les pilotes doivent mordre les vibreurs pour être sur la meilleure trajectoire. La piste s’abaisse à la corde et le mur est très près en sortie.

Virage 5 : Un crochet droit à haute vitesse. S’il se prend à plein régime en qualifications, il est plus difficile en course lorsque les billes de gomme s’accumulent hors de la trajectoire.

Virage 6 : Encore une chicane, cette fois gauche-droite et bien moins rapide que la précédente même si les pilotes doivent s’attaquer à nouveau aux vibreurs pour perdre le moins de vitesse.

Virage 8 : Négociée à plus de 300 km/h, cette ligne droite mène à une troisième chicane, droite-gauche, où la voiture doit manier les changements rapides de direction et savoir avaler les vibreurs.

Virage 10 : Célèbre pour ses dépassements courageux - parfois trop - le virage le plus lent du circuit présente un nouveau gros freinage où les monoplaces passent de plus de 300 à 60 km/h. Plusieurs trajectoires sont possibles sur piste humide. Une bonne sortie est essentielle en vue de la zone d’activation du DRS.

Virage 14 : La portion la plus rapide du circuit. Les vitesses y avoisinent 340 km/h avant un gros freinage et la nécessité d’escalader les vibreurs de la chicane. À la sortie, l’extérieur est formé du célèbre « Mur des champions » qui a piégé plus d’un pilote couronné au fil des éditions.

Forces en présence

McLaren sera de nouveau l’équipe favorite pour le Grand Prix du Canada, après une belle démonstration de force en Espagne. Avec des températures qui pourraient être plus fraîches qu’en Espagne, Mercedes pourrait être plus proche.

Ferrari et Max Verstappen seront aussi dans le coup, ce dernier en qualifs, et les pilotes de la Scuderia certainement plus en course. La question est donc de savoir quelle sera l’équipe la plus proche de McLaren pour cette nouvelle manche de 2025.

Derrière, Aston Martin et Racing Bulls seront possiblement dans le coup pour le top 10, même s’il ne faut pas mettre de côté Williams, qui a connu un mauvais GP d’Espagne mais devrait revenir en meilleure forme.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Norris, 2. Hamilton, 3. Leclerc

— Emmanuel : 1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris

— Alexandre : 1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix du Canada

Attention, les horaires du Grand Prix du Canada seront évidemment décalés en France, avec des départs tardifs pour les séances, et des débuts de journée - notamment vendredi - se déroulant en soirée chez nous.

- Vendredi 13 juin

19h30-20h30 : Essais Libres 1

23h00-00h00 : Essais Libres 2

- Samedi 14 juin

18h30-19h30 : Essais Libres 3

22h-23h : Qualifications

- Dimanche 15 juin

20h00-22h00 : Course

Le palmarès du Grand Prix du Canada