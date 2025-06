Russell : Ma place chez Mercedes F1 n’est pas assurée face à Verstappen

George Russell a reconnu que « rien n’est certain » alors qu’il cherche à assurer son avenir en F1 avec Mercedes et à se battre pour son premier titre mondial à moyen terme.

Le contrat de Russell expire à la fin de la saison en cours, ce qui laisse ouvert la possibilité d’un remplacement par Max Verstappen. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a publiquement courtisé Verstappen l’an dernier, alors qu’il cherchait un remplaçant à Lewis Hamilton.

Le Néerlandais est sous contrat jusqu’en 2028, mais des clauses de performance sont incluses dans son contrat, ce qui laisse des doutes sur son avenir compte tenu de la forme de Red Bull cette année.

Si l’intérêt de Wolff semble s’être refroidi ces derniers mois, Russell a admis que sa position n’était pas totalement protégée.

"Je l’ai dit, si Toto peut avoir Max, je pense qu’il le prendra. Donc non, ma place n’est pas assurée. Rien n’est certain," confie Russell aujourd’hui.

"Mais si je reste chez Mercedes, l’année prochaine sera ma cinquième année avec l’équipe. Personne ne sait quand mon heure viendra."

"Il faut juste s’assurer de maintenir des performances constantes. Et ce qui se passera ensuite, seul le temps nous le dira, si nous avons visé juste."

Mercedes F1 est déjà annoncée comme une des favorites pour les règles 2026. Alors qu’il cherche à rester au sein de cette équipe, Russell espère que la prochaine ère lui offrira l’opportunité de concourir pour son premier titre.

"Regardez Fernando Alonso : il arrive, remporte deux titres lors de ses quatre premières années, et les gens disent : ’Il va en décrocher dix’. Il n’a plus remporté de titre depuis 20 saisons. Ou Sebastian [Vettel] : il en remporte quatre, puis plus rien. Prenons Michael Schumacher : il lui a fallu cinq ans chez Ferrari avant de remporter son premier titre."

"C’est ma quatrième année chez Mercedes, et l’année prochaine, ce serait ma cinquième. J’espère donc suivre l’exemple de Michael plutôt que celui de Fernando ou Seb."