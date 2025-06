Hamilton promet que le film F1 sera authentique et réaliste

C’est ce mois-ci (le 25 juin) que le très attendu film « F1 The Movie » sortira sur les écrans. Avec Brad Pitt, Lewis Hamilton est l’autre nom le plus connu des personnes impliquées dans cette méga-production : puisque le pilote Ferrari est co-producteur du film et a donné également quelques conseils techniques aux équipes (car qui mieux que lui…).

Alors que l’aventure touche presque à sa fin, Lewis Hamilton est revenu pour le site officiel de la F1 sur cette expérience sans doute unique dans sa carrière : producteur et conseiller spécial pour une super-production.

« M’engager dans ce projet en tant que producteur a été un processus d’apprentissage tellement incroyable pour moi, de voir tout ce qui entre dans la réalisation d’un long métrage, et il y a eu aussi beaucoup d’apprentissage de l’autre côté, car tout le monde s’est familiarisé avec la Formule 1. »

« Je me souviens qu’au début du projet, j’ai pu rencontrer Brad et parcourir le script, participer à des réunions avec les équipes d’Apple et de la Formule 1, et faire partie de certains des premiers processus de casting. De ces premières conversations à la concrétisation de tout cela, ce fut une expérience super cool et j’ai hâte que tout le monde la voie ! »

Les fans ne manqueront pas de critiquer le manque de réalisme du film sur quelque point de détail. Mais Lewis Hamilton, tout en remerciant Liberty Media, assure que ce film sera le plus réaliste jamais produit sur la F1. Notamment grâce à ses conseils.

« L’accès que nous avons eu à la Formule 1 est totalement inédit, nous avons en fait filmé lors des week-ends de course avec la 11ème équipe du film – APXGP, et vous verrez certainement cette authenticité transparaître dans le film. »

« Les images filmées tout au long du calendrier des courses seront intégrées au film et augmentées par des techniques numériques pour insérer les voitures de l’équipe du film dans les images de course réelles, de sorte que cela semblera vraiment réaliste pour les fans de ce sport. »

« Mais ils ont aussi vraiment accueilli mes éclairages sur les plus petits détails, comme les sons qu’une voiture ferait lorsqu’elle est à une certaine position sur la piste, ou la manière dont un accident pourrait se produire. C’est ce que Joe [Kosinski, réalisateur] et Jerry [Bruckheimer, producteur] voulaient dès le début, faire le film de course le plus authentique jamais réalisé. »

Quelles innovations technologiques ou de réalisation permettront en particulier au film d’être réaliste ? Lewis Hamilton avance un nouveau système de caméra révolutionnaire…

« Le développement de la technologie. Le placement des caméras. »

« Ils ont développé ce système de caméra et il est si différent, tellement plus avancé que ce que vous regardez lorsque vous suivez une course pendant le week-end. Les images sont beaucoup plus brutes, donc quand vous regardez le film, vous avez vraiment l’impression d’être dans la voiture et d’aller à des vitesses super élevées. »

Un pilotage au plus proche de la réalité pour Pitt et Idris ?

Lewis Hamilton a aussi donc collaboré avec Brad Pitt : comment les deux stars mondiales ont-elles travaillé ensemble ? Pitt est-il un bon pilote pour un acteur ?

« Je n’aurais jamais pensé travailler un jour avec Brad Pitt. Je suis un grand fan de ses films, et je pense que la première fois que je l’ai rencontré, c’était dans le bureau de Jerry via Zoom, ce qui était déjà assez fou, mais ensuite nous sommes allés sur une piste et j’ai appris à quel point il est passionné de sport automobile, en particulier de motos, et j’ai vu le talent naturel qu’il avait au volant. C’était vraiment cool. »

« Je me souviens que nous étions tous les deux sur le circuit de Silverstone, à Copse, et je lui montrais les choses que je recherche lorsque j’aborde ce virage, et nous parlions du fait que les pilotes sont finalement des athlètes d’élite et qu’il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans la course que vous ne voyez pas ; la force G et tout ce que nos corps subissent, l’entraînement rigoureux que nous devons faire pour pouvoir participer à ces courses. »

« Il était vraiment intéressé par ce niveau de détail afin de pouvoir apporter autant d’authenticité que possible à son rôle. »

Brad Pitt et Damson Idris, les deux acteurs principaux du film, ont eux-mêmes pris le volant alors que des F1 réelles étaient sur la grille. Avoir cette expérience grandeur nature était crucial pour Lewis Hamilton.

« Avoir Brad et Damson au volant était essentiel à l’authenticité de l’histoire car, tout au long de ma carrière, je disais aux gens à quel point c’est difficile en course, et ils me demandaient : "Combien de poids as-tu perdu ?" ou "Quelles contusions as-tu après une course ?" ou "Quoi ? Tu n’as pas la climatisation dans la voiture ?" »

« C’est super exigeant. Et oui, nous pouvons perdre jusqu’à 5 kilos [10 livres] pendant la course. Donc, je pense que le fait que ces deux acteurs aient traversé le processus des défis mentaux que nous traversons en tant que pilotes de course – la vitesse à laquelle vous traitez l’information, l’effet sur le corps, la puissance des freins, les forces G… »

« C’était vraiment important pour eux parce que vous ne pouvez pas simuler cela. Si vous ne l’avez pas vécu, vous ne pouvez pas l’imaginer. En pilotant ces voitures – et ils ont tous les deux fait un excellent travail – je pense qu’ils ont tous les deux acquis une réelle appréciation de ce que signifie vraiment être un pilote de course, et c’est ce que vous verrez dans le film. »

« Il y a tellement d’authenticité et vous ressentez vraiment la vitesse et la compétition entre les pilotes et à quel point ils ont faim de victoire – on a l’impression que tout est en jeu. »

« Nous ne sommes que 20 dans le monde à piloter en Formule 1, et cela va faire vivre cette expérience aux gens et donner à chacun la chance de ressentir ce que c’est que d’être au volant d’une de nos voitures. Honnêtement, j’ai vraiment hâte. »