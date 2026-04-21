L’Italie s’apprête à frapper les pilotes de F1 sur des arriérés d’impôts

L’administration fiscale italienne durcit l’application de ses propres réglementations et tente de collecter rétroactivement des impôts auprès des pilotes de Formule 1 ayant participé à des Grands Prix sur le sol italien ces dernières années.

Il y a quelques jours, le journal Il Resto del Carlino, basé à Bologne, a rapporté que la section de Bologne de la Guardia di Finanza, la police financière italienne, avait entamé une enquête sur les écuries et les pilotes de F1.

Plus précisément, ils cherchent à déterminer si les impôts sur les revenus générés lors des courses organisées en Italie ont été correctement acquittés. Cette situation semble sur le point de causer d’importantes complications juridiques, tant pour les équipes que pour les athlètes.

Selon les lois fiscales italiennes, les athlètes étrangers participant à des événements sportifs en Italie sont tenus de payer des impôts sur les revenus qui y sont perçus. Mais il semble que l’administration ait relevé des irrégularités.

Par conséquent, un avocat italien, identifié par le journal comme étant Alessandro Mei, a récemment demandé une enquête approfondie sur la conformité fiscale des athlètes étrangers. Bien que cela concerne théoriquement les athlètes de tous les sports, la F1 est devenue le point de mire en raison de sa popularité et des salaires élevés de ses pilotes.

Selon certaines sources, la Guardia di Finanza a récemment lancé une enquête sur tous les pilotes de F1 actuels et récents, même si aucun paiement d’impôts n’avait été réclamé auparavant aux pilotes ou à leurs écuries.

L’administration fiscale a contacté les pilotes par courrier, leur demandant de soumettre leurs déclarations de revenus pour l’année fiscale 2025 et de prendre contact avec les autorités, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, pour discuter des étapes suivantes.

Des sources indiquent que les finances italiennes ont également l’intention de tenir le personnel de la F1 pour responsable de manière rétroactive. Il se pourrait donc qu’ils doivent régulariser les impôts impayés remontant à plusieurs années.

Pour certains pilotes, ce durcissement inattendu pourrait avoir des conséquences importantes, car si le montant de l’impôt impayé dépasse 50 000 €, cela est considéré comme une infraction pénale, et des amendes substantielles peuvent être imposées en plus des arriérés d’impôts.

La F1 a couru en Lombardie (Monza), en Emilie-Romagne (Imola) et en Toscane (Mugello) ces dernières années, ce qui est bien noté par la Cour des comptes. Celle-ci aurait ordonné des enquêtes dans ces trois provinces, incitant la Guardia di Finanza à engager la procédure.

Ce genre de dispute peut avoir des conséquences colossales sur le sport, car chacun essaie de renvoyer la responsabilité des pertes financières. C’est ce qui avait coûté sa place à l’Inde en 2013, alors que des imbroglios et obstacles avaient rendu trop difficile la gestion de la fiscalité du Grand Prix.