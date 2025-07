Pourquoi Williams F1 doit accepter de compromettre sa performance cette année

Williams F1 veut régler ses problèmes de refroidissement qui ont causé des abandons récemment à l’équipe, et lui ont coûté de précieux points au championnat. James Vowles, directeur de la structure de Grove, explique que son équipe doit accepter de perdre de la performance pour gagner en fiabilité.

"Nous avons évidemment été gênés par ce problème de refroidissement qui est présent depuis quelques courses cette année, mais probablement plus marqué lors des abandons en Autriche alors que nous étions en très bonne position" a déclaré Vowles.

"Nous avons beaucoup travaillé en EL1, avec un programme différent de celui de la plupart des voitures afin de maîtriser le problème, et nous faisons quelque chose de différent entre Alex et Carlos. Nous avons mis en place des solutions qui nous permettent de faire rouler la voiture pendant la course, mais c’est au détriment de la performance."

"Idéalement, ce que nous recherchons, ce sont des solutions de limitation qui nous permettent de nous assurer que nous ne perdons rien en termes de performance pour l’avenir, et l’équipe y travaille avec diligence en ce moment même."

Comme prévu, Williams a produit de nouvelles pièces sans recours à la soufflerie ou à la CFD, et la prochaine arrive lors de la prochaine course : "Nous avons maintenant une petite évolution à Spa, mais ce que nous devons vraiment faire, c’est nous assurer que nous capitalisons sur les performances de la voiture que nous avons à notre disposition."

"Il y a encore des points que nous pouvons marquer d’ici la fin de l’année, il s’agit de s’assurer que nous exécutons les week-ends proprement et que nous saisissons toutes les opportunités qui se présentent à nous. Nous avons un certain nombre de très bonnes courses à venir pour nous, et il s’agit d’atteindre le résultat que la voiture a en elle."